3è mandat: Akufo Addo et Muhammadu Buhari en route pour Abidjan

Les présidents Ghanéen et Nigérian, Nanan Akufo Addo et Mahammadu Buhari, sont attendus, vendredi 16 octobre 2020 à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, apprend-on de sources concordantes.

Processus électoral: Ce que les présidents Nanan Akufo Addo du Ghana et Muhammadu Buhari du Nigéria viennent faire à Abidjan

Sauf changement de dernière minute, les présidents Nanan Akufo Addo et Muhamamadu Buharu seront à Abidjan, vendredi 16 octobre 2020. La présence en terre ivoirienne de ces deux chefs d’ État, serait consécutive à la situation sociopolitique délétère qui prévaut en Côte d’Ivoire à quelques semaines de la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Pouvoir et opposition sont divisés au sujet de la candidature du président Alassane Ouattara, jugée anti-constitutionnelle, de la crédibilité de la Commission électorale indépendante (CEI), récusée par l’opposition au motif qu’elle serait inféodée au parti au pouvoir.

Autres sujets de discorde, c’est le Conseil constitutionnel et le fichier électoral qui sont mis en cause par l'opposition. Ce jeudi 15 octobre 2020, Henri Konan Bédié et Pascal Affi N’guessan ont conjointement appelé leurs militants à un boycott actif du processus électoral au motif que les conditions garantissant la tenue d’ un scrutin apaisé, transparent et inclusif, ne sont pas encore réunies.

Le 20 septembre dernier, ces derniers avaient déjà lancé un mot d’ordre de désobéissance civile en vue de contraindre le président Alassane Ouattara à l’ouverture d’un dialogue inclusif.