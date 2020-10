Boycott actif : Stéphane Kipré, "c'est un acte à saluer et à encourager"

Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'guessan ont appelé leurs militants au boycott actif au lendemain de l'ouverture de la campagne électorale par la Commission électorale indépendante (CEI). Le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et celui du Front populaire ivoirien (FPI) lors d'un point de presse ont laissé entendre qu'ils ne sont pas concernés par le processus électoral en cours.Cette décision a été saluée par Stéphane Kipré, le président de l'Union des nouvelles générations (UNG), un parti politique de l'opposition.

Stéphane Kipré félicite Affi et Bédié pour le boycott actif

"Nous ne sommes pas du tout concernés par le processus électoral en cours, ce processus électoral est illégal parce qu’il ne répond nullement à aucun critère international. Nos militants, comme les électeurs ivoiriens, doivent s’abstenir d’y participer, tant en ce qui concerne la distribution des cartes électorales, qu’en ce qui concerne la campagne électorale", a déclaré Pascal Affi N'guessan, le jeudi 15 octobre 2020. Il avait à ses côtés l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. Le candidat du Front populaire ivoirien a également demandé aux Ivoiriens de "faire barrage à ce coup d’État électoral que le président Ouattara s’apprête à commettre".

L'ex-Premier ministre de Laurent Gbagbo n'a pas oublié de demander aux militants de l'opposition d' "empêcher la tenue de toute opération liée au scrutin et à mettre en application le mot d’ordre du boycott actif par tous les moyens légaux à leur disposition afin que le pouvoir actuel consente à convoquer l’ensemble des forces politiques nationales [pour] trouver des solutions acceptables".

Stéphane Kipré qui observe de loin l'évolution de la vie politique ivoirienne depuis son exil en France a tenu à exprimer ses félicitations à Pascal Affi N'guessan et à Henri Konan Bédié. Le président de l'Union des nouvelles générations a salué l'appel au boycott actif lancé par les deux candidats. "Félicitations au 1er ministre P. A N'Guessan et au Président HK Bédié, tous deux retenus comme candidats à la présidentielle & qui ont fait le choix de rester aux côtés du peuple en militant pour une élection démocratique et inclusive. C'est un acte à saluer et à encourager", a écrit le gendre de Laurent Gbagbo.