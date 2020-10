Joël Krasso "gâte" les enfants de la Fondation Nelson Mandela du Mali

À la tête de la Fondation "Joël Krasso espoir de vie", le prophète ivoirien Joël Krasso a séjourné récemment au Mali dans le cadre d'une série d'actions sociales initiées depuis un moment. L'homme de Dieu a fait de nombreux dons aux enfants de la Fondation Nelson Mandela de Bamako, a rapporté son service de communication.

Joël Krasso fait parler son coeur au Mali

D'entrée de jeu, Joël Krasso a tenu à préciser que les actions sociales qu'il mène n'ont rien à voir avec la religion. "Nous sommes investis dans la lutte pour le respect et la protection des droits des enfants. Cela n’a rien à avoir avec la religion, parce que cette mission nous conduit au milieu des gens qui sont musulmans et qui adhèrent à cette vision. À l’orphelinat Nelson Mandela de Bamako, nous avons par la grâce de Dieu, fait énormément de dons en nature et en espèce. Nous allons offrir des ordinateurs, et faire installer la connexion Internet. Dans cet orphelinat, nous avons rencontré une directrice qui se bat. Son ONG est reconnue, malheureusement, l’État malien ne porte aucun regard sur ses activités", s'est prononcé le prophète ivoirien face à la presse malienne.

L'homme de Dieu a laissé entendre que bien que ne bénéficiant pas de subventions de la part des autorités ivoiriennes, il est engagé auprès des enfants en difficulté. "Nous n’avons aucune subvention, mais comme je le dis, la question de la prise en charge des enfants orphelins est une passion pour moi. J’essaie de me battre comme je peux pour venir en aide à ses enfants, qui méritent eux aussi de vivre heureux. À l’orphelinat Nelson Mandela, j’ai fait savoir à la directrice que j’adhérai entièrement à ce qu’elle fait pour l’avenir de l’enfant africain et c’est une obligation pour moi de l’épauler. Je l’ai encouragée à créer des connexions avec les autres villes du Mali, pour que cette ONG s’étende dans tout ce pays. Nous travaillons donc pour l’avenir de l’Afrique à partir des enfants", a-t-il précisé.

Soucieux de joindre l'acte à la parole, le premier responsable de la Fondation "Joël Krasso espoir" a fait des dons en vivres et en non vivres aux enfants de la Fondation Nelson Mandela de Bamako pour le grand bonheur de dirigeants de ladite organisation. " Si les Nations Unies veulent que l’Afrique se développe, il faut qu’elles soient plus regardantes sur la situation des enfants, car ce sont eux l’avenir. Il faut préparer une génération qui soit capable de mettre l’éducation des enfants au centre de toutes leurs préoccupations", a-t-il recommandé.