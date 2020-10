Période électorale : L' UJPLA envoie un signal fort aux pays africains

Au moment où plusieurs pays africains se préparent à tenir des élections présidentielles, l'UJPLA (Union des journalistes de la presse libre africaine) a livré un communiqué dans lequel elle interpelle tant les États que les hommes et femmes de média.

L' UJPLA s'insurge contre les entraves et violations constantes de la liberté de la presse

DÉCLARATION DE L’UNION DES JOURNALISTES DE LA PRESSE LIBRE AFRICAINE ( U.J.P.L.A)

POUR LA SÉCURITÉ DES JOURNALISTES À L’OCCASION DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES SUR LE CONTINENT AFRICAIN.

L’année 2020 tire à sa fin et de nombreux pays d’Afrique subsaharienne, à l’instar de la Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, de la Centrafrique, du Niger (…) tiennent ou se préparent à tenir une élection présidentielle.

L’Union des Journalistes de la Presse Libre Africaine (UJPLA), soucieuse de la sécurité des journalistes, en tous lieux, en toutes circonstances, durant ces périodes agitées, appelle les pouvoirs publics , les acteurs politiques et les sociétés civiles africaines, à tout mettre en œuvre pour assurer aux journalistes et professionnels de l’information, des garanties sécuritaires dignes et acceptables.

L’Union des Journalistes de la Presse Libre Africaine (UJPLA), appelle tous les journalistes à respecter scrupuleusement les règles d’éthique et de déontologie qui régissent et régulent leur profession .

L’Union des Journalistes de la Presse Libre Africaine (UJPLA) réprouve les actes de torture et les mauvais traitements avec leurs cortèges d’humiliations, de terreur et de mauvais traitements, obstacles à l'exercice de la liberté de la presse, etc., très souvent érigés par certains États en moyens de correction, pour punir ou faire taire des journalistes .

L’UJPLA dénonce ces entraves et violations constantes de la liberté de la presse, et soutient les journalistes persécutés, menacés, voire intimidés, sur les lieux de reportages.

L’Union des Journalistes de la Presse Libre Africaine (UJPLA), fidèle à ses objectifs et engagements qui consistent essentiellement à améliorer la sécurité du journaliste et promouvoir la liberté de la presse en Afrique, rejette toutes formes de censure, visant à étouffer la liberté des journalistes, toutes tendances et lignes éditoriales confondues.

Enfin, l'Union des Journalistes de la Presse Libre Africaine (UJPLA) sait compter sur la bienveillance et la bonne coopération des pouvoirs publics et gouvernements d'Afrique envers les journalistes, avant, pendant et après tous ces rendez-vous électoraux .

Fait à Abidjan le 20 octobre 2020

Le président

YAO NOËL