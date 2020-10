L'ultime RDV manqué entre Ouattara et Sidiki Diakité avant son décès

Sidiki Diakité a tiré sa révérence, le 23 octobre, en plein préparatifs de l'élection présidentielle. Cette tragique disparition du ministre de l'Administration du territoire intervient alors qu'il avait rendez-vous, ce même jour, avec le président Ouattara, apprend-on de Jeune Afrique.

Décès de Sidiki Diakité, Alassane Ouattara perd un homme de confiance

Seulement trois mois deux semaines après la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, dauphin du président Alassane Ouattara, une autre tragédie a frappé la Côte d'Ivoire. Sidiki Diakité, ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, est en effet dédécé à la suite d'un infarctus, en début d'après-midi ce vendredi. Cette nouvelle intervient alors que le membre du Gouvernement est lancé sur plusieurs fronts, notamment celui de la sécurisation du processus électoral, du dialogue politique avec l'opposition, sans oublier les dossiers brulants de son ministère.

C'est d'ailleurs à ses nouveaux bureaux de Cocody-Ambassades que le ministre Sidiki Diakité s'est rendu, ce jour-là, pour préparer de nombreux dossiers, dont ceux inhérents à une séance de travail avec le Président Ouattara. Rendez-vous avait été pris ce jour, et l'ancien Préfet d'Abidjan et ex-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'activait en toute minutie pour cette importante rencontre avec le Président de la République.

Homme de dossiers et homme de confiance du Président Ouattara, Sidiki Diakité était au coeur de l'action gouvernementale en cette période électorale. Mais ce ultime rendez-vous entre le chef de l'Etat et son ministre n'aura finalement pas lieu, car l'ancien membre du gouvernement sera pris d'un malaise, un Accident vasculaire cérébral (AVC), qui lui sera fatal.

Après un deuil de trois jours décrété par le gouvernement, le ministre Sidiki Diakité à été élevé au grade de Commandeur dans l’ordre national à titre posthume, par le Premier ministre, pour services rendus à la Nation, lors de la cérémonie d'hommage national rendu lundi, en présence du Président Alassane Ouattara, avant son inhumation au cimetière de Grand-Bassam.

"C'est avec une vive émotion que j'ai pris part, ce lundi, à la cérémonie d'Hommage de la Nation à Sidiki DIAKITE, Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation", a tweeté le chef de l'Etat. Puis, il ajoute : "La Côte d’Ivoire perd l’un de ses grands serviteurs. Par son engagement sans faille au service de la nation, ce brillant Préfet hors grade laissera, à jamais, son empreinte dans l'histoire de notre pays."