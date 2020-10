Botro assiégé par un commando lourdement armé, ce qui se passe

La désobéissance civile lancée par l’opposition ivoirienne a empêché le bon déroulement du scrutin dans le département de Botro ce samedi 31 octobre 2020. Le délégué départemental du Rhdp, Jacques Assahoré Konan, en a fait les frais.

​Le délégué départemental Rhdp de Botro, Jacques Assahoré Konan, empêché de voter

Conserver le pouvoir au soir du 31 octobre 2020.Tel était l’objectif visé par le délégué département du Rhdp, Jacques Assahoré Konan, lors des différentes campagnes qui se sont déroulées sans heurts à Botro.

Malheureusement, ce rêve s’est très vite transformé en cauchemar à cause des manifestants de l’opposition, qui ont barré tous les accès aux lieux de vote dans les quatre sous-préfectures du département de Botro : Diabo, Botro, Languibonou et Krofouenou. Dans ce département de Botro qui fait partie de la région du Gbêkê, un cargo de policiers a été incendié.

De sources proches du Rhdp et de certaines autorités administratives sur place, un commando lourdement armé a pris possession de l'ensemble du département de Botro, empêchant les populations d'accomplir leur droit civique.

Pis, plusieurs sources sécuritaires confirment l’incendie d’un cargo de la police de Botro et évoquent le risque d'incendie du commissariat de police de la localité.

D’autres sources sécuritaires, politiques et administratives, qui ont requis l’anonymat, jointes par téléphone, appellent au ‘’secours’’ quant à l'envoi de renfort d'éléments de police et de gendarmerie.

Dans cette atmosphère de guerre, le délégué départemental du Rhdp, Jacques Assahoré Konan, n’a pu voter dans son village natal, à Boukebo, dans la sous-préfecture de Languibonou, où le matériel de vote n’a pu arriver à cause des différents barrages érigés par les manifestants.

Malgré la situation confuse, les populations gardent espoir en ce renfort et appellent les autorités ivoiriennes à vite intervenir. La sous-préfecture de Languibonou est composée de 47 villages et, compte 32 lieux de vote et 41 bureaux de vote.

De peur de représailles, notre source a requis l’anonymat. «Nous avons demandé à la jeunesse de ne pas tomber dans la provocation et de garder le sang-froid », indique un responsable du RHDP.

Le département de Botro, ce sont 35805 électeurs, 122 lieux de vote et 131 bureaux de votes.