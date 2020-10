Violences électorales : L'acteur Guy Kalou pleure Dabou

La ville de Dabou traverse de durs moments depuis le début de la semaine. Des affrontements intercommunautaires ont fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Guy Kalou Emile, célèbre acteur ivoirien, a exprimé sa profonde tristesse dans un message publié sur Facebook.

Guy Kalou interpelle les habitants de Dabou

Guy Kalou Emile n'a pu se contenir devant l'escalade de la violence à Dabou, une localité située à 30 km d'Abidjan. L'acteur ivoirien a rappelé dans une publication sur sa page Facebook que "la paix et la sécurité dans vos villes et villages dépendent d'abord de vous. Souvenez-vous que depuis toujours, vous avez vécu en bonne fraternité, et en bon voisinage". Homme de cinéma bien connu dans la sphère culturelle ivoirienne, il a tenu à faire savoir aux populations de ladite ville qu'au pendant que les "politiques jouent à leurs jeux favoris de ping-pong sur nos vies", leur quiétude est troublée et elles sont seules face à leur sort.

"C'est à genoux que nous vous en supplions, de retrouver, au fond de vous, ce qui vous avait toujours, maintenu dans une fraternelle et paisible cohabitation. Vous devez plutôt faire bloc, autochtones et allochtones, pour protéger vos terres ancestrales et d'accueils. Que vos vieilles et belles amitiés, devenues des fraternités presque génétiques, prévalent en cette période sensible", a indiqué le producteur ivoirien pour qui les plus gros perdants dans ces conflits sont les habitants de Dabou.

Poursuivant, Guy Kalou a demandé aux antagonistes de penser à leurs enfants, à leurs alliances tissées à travers leurs amitiés, fraternités et mariages intercommunautaires. "Que désormais, nul ne vienne, de nulle part, déranger la quiétude de vos villes, villages, et de votre bon vivre ensemble. Que vos points de vue différents sur des questions d'ordres politiques, c'est normal et naturel. Mais que l'on vous divise au point de vous dresser les uns contre les autres, ne doit plus être acceptable dans vos localités", a-t-il souhaité. Bien avant Guy Kalou, Hamed Farras, un artiste-chanteur né à Dabou, a lancé un message d'apaisement à ses "frères" et "soeurs".