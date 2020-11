Côte d’Ivoire: inquiète, Eunice Zunon interpelle les acteurs politiques

La jeune et belle web humoriste ivoirienne Eunice Zunon s’est prononcée sur la situation sociopolitique qui prévaut en Côte d’Ivoire au lendemain de la présidentielle du 31 octobre 2020.

Pourquoi Eunice Zunon s'inquiète

L'élection présidentielle qui a eu lieu le samedi 31 octobre 2020, a été marquée par de nombreux incidents violents, occasionnant des morts d'hommes dans certaines localités du pays.

Alors que le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) se réjouit de la bonne tenue du scrutin, et célébre la victoire du président sortant Alassane Ouattara, l'opposition, elle, estime qu'il n'y a pas eu d'élection et se prépare à former un gouvernement de transition afin d'organiser une prochaine élection présidentielle.

Il s’agit là, des prémices d’une crise post-électorale à l’instar de celle qu’avait connu la Côte d’Ivoire en 2010 ayant occasionné plus de 3000 morts.

Une situation qui suscite bien évidemment l'inquiétude de nombreux ivoiriens. La jeune et belle web humoriste Eunice Zunon s’est exprimée sur le sujet, via une publication sur sa page Facebook.

‘’Pour nos business et nos évènements, on a dit après les élections… Élection est finie, on dit maintenant après les résultats. Résultat final n'est pas encore sorti, on a déjà commencé à dire qu'on va attendre deux (2) semaines après résultat pour bien s'assurer de la sécurité ... Pays-là va où même? Nous, on veut chercher notre djè (argent)‘’, a écrit Eunice Zunon alias Bp Bouche pointue.