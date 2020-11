Libérée, Diana Blé revient sur la profanation de la tombe de Dj Arafat

Plus d’un an après sa sortie de prison, la charmante demoiselle Diana Blé qui avait été citée parmi les profanateurs de la tombe de Dj Arafat, a brisé le silence.

Accusée d'avoir participé à la profanation de la tombe de Dj Arafat, Diana Blé revient sur son séjour en prison

Diana Blé avait été interpellée à l'instar d'une dizaine d'autres personnes, pour s'expliquer sur une publication qui indiquait comment la tombe de Dj Arafat avait été profanée le 31 août 2019 au Cimetière de Williamsville.

La jeune étudiante avait ensuite fait une vidéo pour expliquer qu'elle n'était pas l'auteure du texte qu'elle avait publié, avant de présenter ses excuses à la nation et à la famille de Dj Arafat.

Des explications auxquelles le tribunal n'a pas adhéré et a tout de même décidé de condamner cette charmante demoiselle à un an de prison. Sa condamnation avait suscité une vive polémique sur la toile. Certaines personnes, à l'instar du chanteur reggae Serge Kassy, ont donné une raison politique à cette condamnation.

''Elle était très active sur les réseaux sociaux et elle était déjà ciblée depuis longtemps par Adou Richard et ses services. Cette affaire de copier-coller n'est qu'un prétexte. Je préviens tous ceux qui sont actifs contre le régime sur la toile. Ils attendent une occasion pour mettre la main sur vous'', avait lâché Serge Kassy.

La grogne avait finalement porté ses fruits puisque la belle Diana Blé a été libérée en octobre 2020, après seulement deux mois passés en prison.

Plus d’un an après sa libération, l'infortunée étudiante a brisé le silence dans une interview accordée à Maranatha Media. Elle est en effet revenue sur les moments assez pénibles qu’elle a vécus à la Maca (Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan).

‘’La première semaine, j’ai failli mourir (rire)! C’était tellement difficile d’être séparée de ma mère, de la maison. C’était un autre monde. Je me demandais comment j’allais tenir pendant un an dans cette prison... J’étais vraiment triste d’être aussi loin de ma mère à qui je suis beaucoup attachée. Mais surtout d’être enfermée plus pour ce que je pense, que pour ce que j’ai fait ! Mais j’étais confiante que Dieu agirait en ma faveur !‘’, a-t-elle confié.

Cependant, Diana Blé estime que son séjour en prison a été bénéfique. ‘’Je pense qu’elle (sa condamnation) a été surtout bénéfique ! ça m’a ouverte des portes. J’ai un carnet d'adresses de personnes extraordinaires avec un cœur aussi bon que blanc ! ‘’, a-t-elle indiqué.