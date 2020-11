Traitée de lesbienne, Yvidero: "J'aime garçon et je vais toujours aimer..."

Accusée par une de ses proches d'être homosexuelle, la web comédienne Yvidero dit avoir saisi les autorités compétentes pour donner une suite judiciaire à cette affaire.

Yvidero s'explique sur sa supposée homosexualité et menace son accusatrice

La web comédienne Yvidero est au coeur d'un énorme scandale qui enflamme les réseaux sociaux depuis mardi. Dans une vidéo publiée sur la toile, une jeune dame répondant au nom de Lolo Gugu a révélé avoir eu une relation intime avec la comédienne.

‘’Yvidéro, toi et moi, on a commencé à b... de 21 heures 30 à 3 heures 30. Je t’ai b... tu es une lesbienne... Et puis, je vais citer toutes les personnes avec qui tu as couché. Je ne suis pas la première personne avec qui tu as couché. Oui Yvidéro (...)Je ne peux pas mentir‘’, a-t-elle révélé.

Des propos qui ont suscité de nombreuses spéculations sur la toile. Cependant La Didi qui se trouve présentement en France, a tout de même reçu le soutien de plusieurs personnes dont le président de l'association Bénévoles de premiers secours, Hassan Hayek.

''Quelles que soient les divergences et les malentendus, le sang ne peut jamais devenir de l'eau ! Sans hypocrisie et sans rancune aucune, je suis en soutien avec toi malicka dans cette période difficile ! J'aurais appris aussi que tu ne te sens pas bien en France ! Bonne guérison à toi ! Dieu veille ! '', a-t-il posté sur Facebook.

De son côté, Yvidero n'est pas restée silencieuse. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, elle a promis de poursuivre en justice Lolo Gugu qui, selon elle, a décidé de salir son image.

''Lesbienne là, c'est petit. Aujourd'hui quand quelqu'un veut se faite connaître sur la toile, il s'attaque à Yvidero pour avoir des vues... Quand vous voulez mentir sur quelqu'un, cherchez les bonnes informations... J'aime garçon et je vais toujours aimer garçon, mais ne mettez pas ce genre de saletés sur moi...'', a-t-elle craché.

Yvidero prévient son accusatrice que ''le droit va se faire valoir. J'ai fait ce que j'avais à faire. Yvidero que vous voyez là, c'est une entreprise. Vous ne pouvez pas prendre mon image pour me diffamer et puis je vais vous laisser...'', a-t-elle ajouté.