Le PDLCI invite Alassane Ouattara à libérer Affi et Guikahué

A la suite de la réélection d'Alassane Ouattara, le PDLCI (Parti démocratique libéral de Côte d'Ivoire) a envoyé un message de félicitations au candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). Dans un communiqué, son président, Mamadou Traoré Ségbé, a fait des propositions au chef de l'Etat pour le retour de la paix en Côte d'Ivoire.

Les propositions du PDLCI au président Ouattara

Ci-dessous l'intégralité du PDLCI publié le jeudi 11 novembre 2020 :

Le Parti démocratique libéral de Côte d’Ivoire (PDLCI), parti libéral, fidèle aux idéaux de démocratie et de paix :

a pris acte de la réélection du président de la République de Côte d’Ivoire, SEM Alassane OUATTARA, tel que validée par la Cour Constitutionnel de Côte d’Ivoire en date du 9 novembre 2020.

félicite le Président pour sa brillante réélection.

Par ailleurs, le Parti démocratique libéral de Côte d’Ivoire tient à noter ce même jour, des regains de tensions qui ont occasionné de nombreuses pertes en vies humaines, des destructions de biens matériels privés et publics.

Le Parti démocratique et libéral de Côte d’Ivoire est fortement préoccupé par la situation actuelle de notre pays.

Le Parti démocratique et libéral condamne des violences de tous genres et appelle l’ensemble des acteurs politiques à l’apaisement afin d’éviter une guerre fratricide à notre pays.

Le Parti Démocratique et Libéral de Côte d’Ivoire appelle le président de la République et le chef du Gouvernement à libérer l’ancien Premier ministre et président du conseil général du Moronobu, AFFI N’Guessan, l’ancien ministre et député de la nation, Maurice KAKOU Guikahué, les autres responsables des partis politiques et de la société civile.

Le Parti démocratique et libéral de Côte d’Ivoire lance un appel au président de la République à engager un dialogue franc et inclusif avec tous les acteurs politiques car « un mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès », dixit feu Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Ensemble, nous avons le devoir de préserver la paix et la stabilité, valeurs léguées par notre Père Fondateur Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Mamadou Traoré Ségbé