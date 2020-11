M'Batto : Bilan officiel et point de la situation, selon la Gendarmerie

Depuis l'éclatement des affrontements intercommunautaires à M'Batto, de nombreuses informations de tous genres fusent çà et là. La Gendarmerie a donc tenu à établir le bilan réel de ces évènements tragiques.

Retour au calme à M'Batto, selon la Gendarmerie

Mardi 10 novembre 2020, une véritable journée d'horreur dans la commune de M'Batto, centre-est ivoirien. Cette localité située dans la région du Moronou a en effet été le théâtre d'un affrontement intercommunautaire entre autochtones Agni et allogènes Malinké. Les réseaux sociaux ont été principalement les relais des informations qui filtraient de cette confrontation sanglante.

Des morts, des blessés, des corps calcinés, un autre décapité, dont la tête tranchée servait de ballon de jeu à ses bourreaux, de nombreux dégâts matériels, dont des maisons incendiées... Toutes ces images atroces étaient relayées sur la toile. Ce ne sont cependant pas elles toutes qui dépeignaient la réalité des faits.

La Gendarmerie a donc tenu à démentir les propos de Chris Yapi, un cyberactiviste, qui établissait un bilan beaucoup plus lourd à partir d'un document que celui-ci attribuait à la gendarmerie indiquant 38 morts, 12 portés disparus et 120 blessés, dont 4 dans un état grave. « Ce message publié ce mercredi 11 novembre 2020 sur les réseaux sociaux est UNE FAUSSE INFORMATION et n'émane pas de la Gendarmerie Nationale. La Gendarmerie Nationale condamne fermement cet acte qui vise à accroître les tensions sociales. », s'est voulu formel ce corps d'élite.

Les hommes du général Alexandre Apalo Touré, Commandant supérieur de la gendarmerie, ont par ailleurs ajouté : « Le bilan établi, le mardi 10 novembre 2020, à 18 heures, est de 03 morts et 26 blessés. À titre d'information, la publication et le partage de fausses informations est passible de poursuites judiciaires. Pour rappel, la page Facebook de Gendarmerie Nationale de Côte d'Ivoire (@GendarmerieRci) et le compte Twitter (https://twitter.com/GendarmerieRci) sont les seuls canaux crédibles de diffusion d'informations de l’Institution sur les réseaux sociaux. »

La Marechaussée indique par ailleurs que le calme est revenu dans la ville de M'Batto.