PDCI-RDA : Le rôle joué par Henriette Konan Bédié durant le blocus

Le Sécretariat exécutif du PDCI-RDA, a été reçu en audience, lundi 16 novembre 2020, par Henri Konan Bédié, le président du Parti. Solidaire du Sphinx de Daoukro dont la résidence a été placé durant une dizaine de jours sous blocus policier, Pr Niamkey Koffi, le secrétaire exécutif par intérim, n’a pas hésité à dénoncer « la barbarie » infligée à plusieurs cadres du parti dont Maurice Kakou Guikahué, interpellé puis placé sous mandat de dépôt. Ci-dessous, l'intégralité de la déclaration du Pr Niamkey Koffi, Secrétaire exécutif par intérim du PDCI-RDA

PDCI-RDA: Pr Niamkey Koffi explique comment Bédié et son épouse Henriette ont vécu le blocus de leur résidence

C’est à la fois avec joie et un agréable devoir que je prends la parole ce lundi 16 novembre 2020, au nom du Secrétariat Exécutif. Je voudrais, M. Le Président, vous adresser nos respectueuses salutations, en ces premiers moments de retrouvailles, après les épreuves que vous-même, votre famille et le Parti avez subies.

Nous nous souvenons avec douleur des conditions pénibles et inhumaines que vous, les membres de votre famille, les cadres de l’administration du parti, ainsi que les membres du Secrétariat Exécutif du PDCI-RDA avez vécues. Lorsque les forces de l’ordre, puissamment armées, ont violé votre résidence, en dépit de votre statut d’ancien chef d’Etat, votre équanimité, votre résistance et votre résilience de Sphynx ont été pour nous un motif d’admiration et une source d’édification.

Nous partageons avec compassion les souffrances et les brutalités inutilement infligées à nos collègues devenus les souffre-douleurs d’un régime en désarroi qui, tel Saturne, se complait à dévorer ses propres enfants. Au nombre des victimes de cette barbarie, nous ne saurions omettre de mentionner le Secrétaire Exécutif du Parti, le Professeur Maurice KAKOU GUIKAHUE, le Secrétaire Exécutif chargé des Sections, des Délégations Départementales et Communales, le sénateur Seri Bi N’Guessan, votre directeur de cabinet, le Secrétaire Exécutif chargé des Commissions Techniques nationales, M. Ndri Kouadio Pierre Narcisse et notre, désormais amazone, Mme Yapo Valérie épouse ADAI, Secrétaire Exécutif chargée de la culture et de la francophonie.

Nous exprimons également notre soutien confraternel aux collègues, frères et sœurs qui sont sous contrôle judiciaire. Il s’agit Monsieur Ezaley Georges, Vice-Président, Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Partis Politiques Nationaux, Kamagate Brahima, Secrétaire Exécutif Chargé des Jeunes et madame Aminata N’DIAYE, Secrétaire Exécutif Chargé des Relations avec les Syndicats, les ONG et des Groupes Socio professionnels et les Mouvements Associatifs qui sont inculpés et poursuivis pour les mêmes charges. Monsieur le Président, En notre qualité d’équipe dédiée au service de votre Présidence, nous sommes venus vous renouveler notre fidélité, vous réaffirmer notre attachement et notre loyauté. Par ailleurs, nous engageons à maintenir la cohésion du Secrétariat Exécutif et de l’ensemble du Parti autour de vous.

Monsieur le Président,

Par ma voix, le Secrétariat Exécutif veut saisir cette opportunité pour vous demander de bien vouloir transmettre à madame Henriette BEDIE, votre épouse que les Ivoiriens se plaisent à appeler « la dame de cœur, un cœur d’or, nos hommages déférents. Mais nous n’aurons de cesse de souligner que Mme Henriette BEDIE est une dame au cœur de lion, car, devant toutes les humiliations endurées au cours de cette semaine de folie meurtrière, elle est demeurée stoïque et debout à vos côtés.

Nous ne saurions faire l’impasse sur vos propres parents, ainsi que sur tout le personnel de maison qui n’ont pas ployé sous la chape de plomb que leur a imposée le régime de la dictature qu’est le RHDP. C’est le lieu également de rendre un hommage appuyé à toutes les forces vives de la nation, notamment les partis politiques de l’opposition ou groupements politiques, ainsi que les ONG qui n’ont ménagé aucun effort pour la défense des valeurs cardinales que sont le respect de la constitution, l’organisation d’élections transparentes et la mise en place d’Institutions démocratiques dans notre pays.

Monsieur le Président, Vos collaborateurs, votre Secrétariat Exécutif, vous remercient et se félicitent du courage, de la fermeté et de la dextérité avec lesquels vous avez conduit le parti en ces moments difficiles. C’est la preuve que vous êtes un homme d’Etat, qui malgré les conditions auxquelles vous avez été astreints vous avez accepté conformément à votre vision de l’Etat d’aller à une rencontre de prise de contact avec le pouvoir.

Votre combat à la tête de toute l’opposition pour des élections justes et transparentes a porté ses fruits. Le peuple de Côte d’Ivoire, dans sa large majorité a suivi votre appel à la désobéissance civile pacifique, malgré l’intrusion meurtrière des milices privées et les microbes du RHDP. Ces hors la loi ont endeuillé notre pays sous le regard indifférent d’un pouvoir complice.

Le simulacre d’élection organisée par le RHDP n’a pas échappé à l’opinion nationale et internationale. Puisque tous s’accordent pour constater que le taux de participation n’atteint guère 10 %, comme l’ont souligné les rapports des observateurs indépendants et les publications de la presse internationale.

En témoigne la dernière publication du FIGARO, du 13 novembre 2020 relative aux résultats de ce scrutin qu’il qualifie de falsifiés. Nous avons donc affaire à un pouvoir illégal et illégitime. C’est pourquoi, nous vous encourageons, à la tête de l’opposition, à poursuivre le combat. A cet égard, le Secrétariat Exécutif vous adresse sa reconnaissance pour les réajustements qu’il vous a plu d’opérer pour la marche de notre structure, face à la situation de crise.

Ces réajustements ont abouti à la nomination de deux intérimaires dont un pour le poste du Secrétaire Exécutif en Chef et l’autre pour les sections et les délégations. Ces deux premiers réajustements ont permis à notre équipe de retrouver sans tarder l’opérationnalité de ses actions.

Nous nous réjouissons d’avoir travaillé en synergie avec la coordination des Vice-Présidents, pour soumettre à votre approbation nombre de propositions de déclarations et de publications dont celle relative aux préalables avant l’ouverture effective des négociations avec le Pouvoir. Dans la même veine et sous votre autorité, le Secrétariat Exécutif a rencontré les coordonnateurs de zone.

Il se propose de rencontrer les délégués communaux et départementaux pour faire l’Etat des lieux, corriger les dysfonctionnent et raviver la flamme de la lutte, en vue d’une victoire de la démocratie sur la dictature. Le Secrétariat Exécutif se tient à votre disposition pour toutes instructions qu’il vous plaira de lui donner.

Je ne saurais terminer mon propos sans vous exprimer nos remerciements pour cet accueil chaleureux et aussi pour les nominations d’intérimaires qui ont permis au Parti de maintenir son fonctionnement, son dynamisme et son efficacité. Nous vous souhaitons longue vie dans la santé pour que triomphe votre noble combat pour la démocratie, la Côte d’Ivoire et le PDCI-RDA

Je vous remercie.

À Abidjan le 16 novembre 2020

Le Secrétaire Exécutif en Chef par intérim

Pr. Niamkey Koffi