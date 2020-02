Henriette Bédié lâche Dominique Ouattara pour Simone Gbagbo

Simone Gbagbo, deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien (FPI), a rendu, mercredi 19 février 2020, une visite de courtoisie à Henriette Konan Bédié.

Simone Gbagbo et Henriette Konan Bédié s’engagent pour la paix en Côte d’Ivoire

À la tête d’une importante délégation composée de plusieurs cadres de son parti, dont Emile Guiriéoulou et son directeur de cabinet, Corentin Akpa, Simone Gbagbo a indiqué qu’il était nécessaire pour elle de rencontrer Henriette Konan Bédié, l’épouse du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié. Il y a quelques jours, l’épouse de l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Henriette Bédié avaient pris part au Plateau à l’inauguration du Mandela Peace Park, un monument dédié au père de la démocratie sud-africaine, Nelson Mandela.

«Grâce à la cérémonie que nous avons vécue il y a 15 jours lors de la dédicace du monument dédié au Président Mandela, on a pu se retrouver. À partir de ce moment, il était bon qu'on se rencontre et qu'on parle de la Côte d'Ivoire, de la réconciliation, de l'amitié, de la fraternité entre les ivoiriens», a fait savoir Simone Gbagbo au terme de cette visite de courtoisie.

Et l'ex-Première dame de poursuivre : « Nous serons très heureuses d'inciter les ivoiriens à se retrouver ensemble et à tisser un pacte autour de la Nation. » La joie était également partagée pour la présidente de l'ONG SERVIR. « J’étais très heureuse de rencontrer ma petite sœur lors de la cérémonie au Plateau. On a pu se retrouver et c'était un déclic. Il fallait qu'on se revoie », s'est exclamée Mme Konan Bédié.

Pour la Côte d’Ivoire, les deux anciennes Premières dames ont promis de se concerter fréquemment en vue de donner un coup d'accélérateur au processus de réconciliation nationale. Il faut dire que les lignes ont considérablement bougé depuis la rupture entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié dont les épouses se fréquentaient regulièrement.

Il y a quelques mois en arrière, une rencontre de ce genre était improbable avec Simone Gbagbo dont l'époux a été transféré à la CPI dès la fin de la crise postélectorale de 2010-2011. La séparation entre Ouattara et Bédié a également conduit à mettre un terme à l'idylle entre leurs deux épouses Henriette Bédié et l'actuelle Première dame Dominique Ouattara.