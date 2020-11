Adja Diallo casse les papos: "Emmanuel Adebayor n'est pas bon au lit''

Après avoir révélé une relation amoureuse qu'elle dit avoir eue avec Didier Drogba, la sénégalaise Adja Diallo a fait des révélations troublantes sur les compétences sexuelles du capitaine des Éperviers du Togo, Emmanuel Adebayor.

Adja Diallo: ''Emmanuel Adebayor n’a pas pu me satisfaire en 10 minutes’’

Le mannequin sénégalais Adja Diallo traîne la réputation d'être une croqueuse de footeurs. Une étiquette qu'elle endosse avec fierté puisqu'elle a récemment révélé avoir entretenu une relation amoureuse avec l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba.

« J’ai bel et bien eu une relation amoureuse avec Didier Drogba, mais cette relation est maintenant une histoire ancienne. C’est derrière moi. Je vis ma vie avec mon nouveau chéri et tout se passe bien. On me reproche d’être proche des footballeurs, mais je confirme que pour Fadiga (ancien footballeur sénégalais) qui a aussi été mon petit copain et pour Didier Drogba, c’est de l’histoire ancienne », confiait-elle sur un média sénégalais.

Après l'ancien buteur de Chelsea, Adja Diallo a décidé de rendre publique une relation amoureuse qu'elle dit avoir entretenue avec la star du football togolais, Emmanuel Adebayor. Pis, elle révéle que le capitaine des Éperviers du Togo, n'est pas performant au lit. Dans le magazine sénégalais ”En Vogue”, elle n’a pas hésité à tirer sur l'ancien buteur d'Arsenal. ‘’Adebayor n’est pas bon au lit; il n’est pas du tout performant. Il n’a pu me satisfaire en 10 minutes’’, a-t-elle lâché.

Cette sortie pour le moins étonnante est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant ainsi de nombreux commentaires. Des internautes ont déploré l'attitude de la belle Adja Diallo. ''Adebayor est un footballeur et non un acteur de film pornographique. En fait, tu veux salir l'image d'un ambassadeur de tout un continent; juste pour te faire un nom. C'est déplorable, c'est inhumain'', a commenté un internaute.