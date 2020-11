Décès de Sidy Diallo: Gadji Celi pleure son "sponsor éternel"

L'annonce du décès de Sidy Diallo continue de secouer la Côte d'Ivoire. L'ex-président de la Fédération ivoirienne de football (FIF) est décédé le samedi 21 novembre 2020, plongeant le monde du sport dans une profonde tristesse. Depuis la France, Gadji Celi est inconsolable après la disparition de son "sponsor éternel" à qui il a rendu un vibrant hommage.

Gadji Celi effondré par le décès de Sidy Diallo

Lundi 9 novembre 2020, Augustin Sidy Diallo annonçait à travers un communiqué qu'il venait d'être contaminé par la covid-19. Tout en demandant aux personnes qui avaient été en contact avec lui ces derniers jours de bien vouloir faire leur test, le fils du doyen Abdoulaye Diallo était entré en confinement. Malheureusement, l'homme fort du football n'a pas survécu à la maladie du coronavirus. Le décès de Sidy Diallo a été annoncé le samedi 21 novembre 2020. Plusieurs acteurs du monde sportif ont salué la mémoire de l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football (FIF).

Gadji Celi, pour sa part, se souvient des moments passés aux côtés de Sidy Diallo. "Tu as souvent été à mes côtés, bien dans ma carrière de footballeur que dans ma carrière d’artiste-chanteur. Tu étais là dans mes débuts au Stella club d’adjamé autour de nous, fils du papa (Abdoulaye diallo), président d’honneur du club ... tu étais là en tant que dirigeant, ropero, ami des jeunes joueurs de l’équipe, conseiller des joueurs, confident spécial... tu n’avais pas de rôle véritable", a écrit l'ex-capitaine de la sélection nationale de Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux.

Poursuivant, Gadji Celi a raconté les mises au vert à Djékanou, une localité située à quelques kilomètres de Yamoussoukro. "Tu étais toujours là pour nous, surtout pour moi. On a fini par se retrouver en équipe nationale plus tard, tu étais membre du comité directeur de feu Dieng Ousseynou (président de la fédération) dans cette période.

C’était dans les années 90-92, tu as été un grand artisan de cette victoire de ma génération (Sénégal 92). Nous savons tous le grand rôle que tu as joué pour la victoire finale. Ensuite frère, on s’est retrouvé dans une autre vie ; celle de ma carrière d’artiste et là, j’ai décidé de t’élever au grade de sponsor éternel", a témoigné celui que l'on surnomme le footballeur-chanteur.

Sidy Diallo était âgé de 61 ans. Il a pris la tête de la FIF en 2011 au départ de Jacques Anouma. L'homme dirigeait encore la Maison de verre quand il a été fauché par la mort.