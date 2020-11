Showbiz : L'artiste Fanty s'attaque aux paparazzis

Evoluant dans le style musical afro-beat, Fanty, de son vrai nom Ehoulan Kouassi Martial Arnaud, continue son chemin dans le showbiz. Ce jeune chanteur ivoirien se prépare à mettre sur le marché son maxi single intitulé "Paparazzi".

Fanty se positionne grâce à son nouveau maxi single

Originaire de la Côte d'Ivoire, Fanty a une ascendance ghanéenne par sa mère. Sa première rencontre avec la musique remonte dans les années 1990. À cette époque, le jeune Ehoulan Kouassi Martial Arnaud, après avoir passé une partie des études primaires à l'EPP Niangon-Adjamé à Abidjan, précisément dans la commune de Yopougon, s'envole pour le Ghana. Pendant son séjour au pays de Kwame Nkruma, il fait la connaissance du talentueux artiste ghanéen Castro. Cette rencontre fait germer en lui l'amour pour la musique. Toutefois, l'Ivoirien ne néglige pas ses études. Il est récompensé par l'obtention d'un master en anglais.

En 1999, Martial Arnaud décide de retourner dans son pays d'origine. Il foule les bords de la lagune Ébrié avec la musique dans la peau. En compagnie de jeunes de la ville de Grand-Lahou, dans le sud de la Côte d'Ivoire, il forme le groupe musical "M'boafougnon". Ils vivent leur passion et en 2003, ils mettent sur le marché discographique un album baptisé "La galère" dans la pure tradition youssoumba. Malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous. Fanty refuse de se laisser abattre et retourne au Ghana afin de se perfectionner musicalement auprès de Castro. Avec feu Futila Mayemba de son nom d'artiste "Pitchebola", originaire du Congo-Kinshasa, le jeune chanteur produit l'album "Aventuriers". Quand son binôme décède, Fanty s'engage dans une carrière solo.

En 2019, il sort "Baby Waye Waye" et donne un nouveau visage à sa carrière musicale. Actuellement, Fanty se prépare à sortir son maxi single dénommé "Paparazzi" avec le soutien de l'ONG Afrique Impact dirigée par Guy Paramour. Il faut rappeler qu’Afrique impact est une organisation qui défend les droits de l'homme et qui évolue dans l'humanitaire et dans la promotion de la culture.