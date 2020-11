A la recherche du mariage, l'artiste Shan'L débarque à Abidjan

Arrivée à Abidjan, mercredi 25 novembre 2020, la talentueuse et belle chanteuse gabonaise, Shan'L, a affiché ses intentions.

La reine des ''Tchiza'', Shan'L, à Abidjan depuis mercredi

Lors d'un de ses nombreux passages à Abidjan, la chanteuse gabonaise, auteure du titre à succès ''Tchizabengue'', a révélé qu'elle était encore célibataire, avouant avoir un penchant pour un artiste ivoirien qui n'est autre que Shado Chris. ''Shado Chris est mon genre de mec. J'avoue que je suis célibataire sans enfant. Je ne suis pas encore une femme casée. Je suis donc un coeur à prendre'', avait déclaré Shan'L sur les ondes de vibe radio en avril 2019.

«Ecoutez, Shan’L est une très belle femme. Elle a tout ce qu’il faut pour plaire à un homme. J’ai eu l’occasion de lui demander ce qui a été relayé dans les médias, elle n’a pas dit le contraire. Elle est mon genre également. Je dois l’admettre. De mon côté aussi, je suis célibataire et un cœur à prendre », a laissé entendre l’arrangeur-chanteur à vibe radio.

Cependant force est de constater que le rapprochement entre nos deux artistes n'a pas eu lieu, et Shan'L est toujours à la recherche du mariage. Après avoir dévoilé, le 6 novembre dernier, une nouvelle chanson intitulée ''Où est le mariage'', en featuring avec Fally Ipupa, La Kinda est arrivée, mercredi 25 novembre à Abidjan, dans le cadre de la promotion de sa nouvelle production musicale. Elle a été chaleureusement accueillie par la belle Josey et le groupe 2boys, comme le témoigne une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Shan'L adore le peuple ivoirien et espère retourner à Libreville avec son prince charmant. ''Moment de joie et de détente avec ma sœur Josey et mes stars Les 2Boys'', a commenté la ravissante chanteuse gabonaise, avant d'ajouter: ''BABI, Côte d'Ivoire, pays d'amour, le pur, le vrai... Avec des gens sincères. Je vais surement trouver le mariage Ici''.