Souleymane Kamagaté sort un secret sur l'entourage de Ami Sarah

Le promoteur de spectacles ivoirien, Souleymane Kamagaté, est revenu sur les débuts de sa relation amoureuse avec la chanteuse Couper décaler, Bamba Ami Sarah.

Souleymane Kamagaté: ‘’Quand j’ai connu Bamba Ami Sarah, son entourage lui a dit de ...‘’

L'acteur culturel ivoirien, Souleymane Kamagaté alias L'homme Saga, et la chanteuse Couper-décaler, Bamba Ami Sarah, ont célébré leur mariage civil le 7 décembre 2019 à l'Hotel communal de Cocody. Un mois après cette union, le nouveau marié avait accordé une interview à Afrique-sur7, au cours de laquelle il a confié que sa tendre et belle épouse est la meilleure femme qui puisse exister sur la terre. L'homme Saga avait également donné les raisons qui l'ont poussé à porter son choix sur l'ex star tonnerre.

''J'ai passé quatre ans de ma vie à étudier cette femme et je peux dire aujourd'hui que Bamba Ami Sarah est la meilleure femme au monde. J'ai eu de nombreuses relations avant elle, mais si mon choix s'est porté sur elle, ce n'est pas pour rien. C'est une femme très fidèle, respectueuse et pleine de vertus. Et les femmes comme elle, on n'en trouve pas'', avait déclaré le promoteur de spectacles ivoirien.

Cependant, Souleymane Kamagaté qui traînait la réputation d'un homme à femmes, n’a pas gagné le cœur de sa dulcinée aussi facilement. Plus de 11 mois après leur mariage civil, L’homme Saga a fait savoir que l’entourage de l’ex star-tonnerre n’était pas du tout favorable à cette union. Mais Ami Sarah a écouté plutôt son cœur.

‘’Quand j’ai connu ma femme, son entourage lui a dit de ne pas s’engager avec moi. Elle n’a pas écouté les gens; elle a écouté son cœur. Voici le résultat aujourd’hui. C’est pourquoi, je dis dans la vie: fais ce qui t’arrange et non ce qui arrange les autres. Parce que, les autres, quand ils auront l’occasion, ils feront ce qui les arrange et non ce qui t’arrange. Le plaisir, tu le ressentiras seul‘’, a-t-il posté sur son compte Facebook.