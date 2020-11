Guinée: Emmanuel Macron félicite Alpha Condé pour son 3è mandat

Le président de la République de Guinée, Alpha Condé, réélu une troisième fois à l'élection présidentielle, a reçu ce lundi 30 novembre, les félicitations de son homologue français, Emmanuel Macron.

Les consignes fermes d'Emmanuel Macron à Alpha Condé après sa réélection

Réélu au terme d’un scrutin présidentiel controversé le 24 octobre 2020, Alpha Condé a reçu ce lundi, les félicitations de son homologue français, Emmanuel Macron, soit plus d’un mois après la confirmation par le Conseil constitutionnel guinéen, des résultats provisoires.

Dans son message de félicitations, le chef de l’exécutif français dit mesurer les attentes du peuple de Guinée, notamment dans les domaines économique, sanitaire et surtout au niveau du renforcement de la cohésion sociale après les violences survenues lors des élections.

« Je mesure les attentes du peuple guinéen et les défis auxquels votre pays fait face, qu’il s’agisse du redressement de la situation économique et sociale avec la crise sanitaire mondiale ou de la réconciliation entre tous les Guinéens, après les violences, les divisions et les interrogations qui ont émaillé ces élections», a-t-il indiqué.

« Votre capacité à y répondre dans un esprit de dialogue, de consensus, et dans l’esprit de l’État de droit sera essentielle. La Guinée doit poursuivre les réformes que vous avez entamées, en matière d’éducation, d’accès à l’énergie, de santé et de bonne gouvernance afin d’œuvrer au renforcement du capital humain du pays », a souhaité M. Macron dans sa lettre, de son homologue Guinéen.

Et M. Macron de rassurer de l’ engagement de la France aux côtés du peuple Guinéen pour le développement économique et social de la Guinée. « La relation entre nos deux pays, ancienne est résolument inscrite dans un destin partagé. La France continuera à se tenir aux côtés du peuple guinéen pour le développement économique et social du pays ». Le président guinéen sortant, Alpha Condé, a gagné la présidentielle avec 59,49 % des voix, remportant ainsi un troisième mandat controversé, a annoncé samedi 24 octobre la commission électorale. Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, qui s’était proclamé vainqueur de l’élection présidentielle avant la publication des résultats, a obtenu 33,5 % des suffrages, selon la commission.