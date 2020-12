Voici les nouvelles priorités de Ouattara après sa réélection

Trois semaines après la confirmation par le Conseil constitutionnel, de sa réélection à la tête de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara et son parti le RHDP mettent le cap sur les prochaines législatives.

Après la présidentielle, Ouattara et le RHDP se donnent de nouveaux défis à relever

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) a engagé les préparatifs pour les élections législatives, un mois après la présidentielle qui a consacré la réélection d’Alassane Ouattara. Adama Bictogo, le directeur exécutif, et les responsables politiques du RHDP, étaient en conclave au Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan, lundi à cet effet. L’ex-ministre de l’Intégration africaine a décliné les objectifs du RHDP à cette élection prévue en 2021. « Ces élections doivent permettre au président Alassane Ouattara de reposer sur un socle institutionnel fort qui devra lui permettre de mettre en œuvre son projet de société", a déclaré Adama Bictogo.

Faisant le point des tragiques évènements qui ont émaillé le scrutin présidentiel du 31 octobre, entrainant la mort de 87 personnes, des centaines de blessés et d’importants dégâts matériels, le RHDP a annoncé, pour très bientôt, l'envoi de missions auprès des parents de victimes et autres victimes enregistrées avant, pendant et après la tenue des élections. Conduites par des cadres du parti, ces missions devraient permettre d’exprimer la gratitude de la coaltion au pouvoir à l’endroit des différentes populations, d’apporter sa compassion à l’ensemble des Ivoiriens qui ont été « victimes du boycott actif de l’opposition ».

«Ces différentes missions auront deux volets. Ce seront des missions de compassion mais également un autre volet qui devrait permettre à nos différentes bases de se mobiliser et de commencer à préparer les élections législatives. Dans les mois à venir, le Rhdp devra occuper l’ensemble du territoire pour traduire la majorité telle que nous l’avons exprimée lors de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020», a précisé Adama Bictogo. Il a en outre annoncé que le parti « a décidé pour les dates du 17 au 19 décembre, de se rendre à Korhogo pour rendre un hommage à la mémoire du candidat désigné du 12 mars, Amadou GON Coulibaly».

«Comme vous le savez, le président de la République lui a dédié sa victoire, et nous, en tant que parti, en tant que socle de cette victoire, nous devons traduire cet engagement du président, en nous rendant à Korhogo », a-t-il informé.