Ouattara engage les cadres du RHDP dans une nouvelle bataille

Alassane Ouattara ne veut pas perdre de temps. Réélu pour un 3e mandat à l'issue de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020, le patron du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) a déjà un regard sur les défis qui attendent son parti politique. À cet effet, les membres de la direction exécutive, les ministres et les coordonnateurs régionaux sont conviés à une importante réunion le lundi 30 novembre 2020.

Comment Ouattara et le RHDP préparent les législatives

En route pour un 3e mandat, Alassane Ouattara lorgne déjà les prochaines élections législatives. Le président nouvellement élu est déterminé à rafler la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. C'est dans cet objectif que le chef de file du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix met ses hommes en ordre de bataille. Selon un communiqué signé des mains d' Adama Bictogo, il est stipulé que les membres de la direction exécutive, les ministres, mais également les coordonnateurs régionaux sont conviés à "une importante réunion ce lundi 30 novembre 2020 à 16 heures à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire". Au cours de la rencontre, il sera question de l'élaboration des missions d'évalutations des comités de bases et secteurs des régions et départements ; la préparation des élections législatives et l'organisation du pèlerinage du 17 décembre à Korhogo en mémoire à Amadou Gon Coulibaly.

Le parti au pouvoir qui entame un 3e mandat très contesté a les yeux rivés sur les futurs défis. La victoire d'Alassane Ouattara et les siens à l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020 n'est pas reconnue par l'opposition ivoirienne qui a décidé d'une transition politique conduite par l'ancien président Henri Konan Bédié. Lundi 2 novembre 2020, Pascal Affi N'guessan a annoncé la création du Conseil national de transition (CNT). En réaction, le chef de l'État a durci le ton et a mis aux arrêts des membres de l'opposition, dont Maurice Kakou Guikahué, le secrétaire exécutif du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) et Pascal Affi N'guessan.