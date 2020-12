People: En retraite spirituelle dans une église, ce qui est arrivé à Zota

Quelque chose s'est passé le dimanche dernier avec la belle et ravissante Patricia Ange Kanon, plus connue sous le nom de Zota, danseuse de l'artiste Couper décaler, Serge Beynaud.

Zota sur les traces de Claire Bahi?

La belle Patricia Ange Kanon, plus connue sous le nom de Zota, est incontestablement l'une des meilleures chorégraphes de sa génération. Révélée au grand public dans le courant des années 2012, cette charmante jeune dame faisait partie des trois virevoltantes danseuses de l'artiste Serge Beynaud au moment où ce dernier menait une farouche concurrence à feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat.

Contrairement à ses deux ex collègues que sont Sandia Chouchou et Annick Choco qui ont décidé de se lancer dans la chanson, Zota, elle, est restée dans son créneau de danse et est restée fidèle à son mentor, Serge Beynaud. Devenue une experte dans son domaine, la jeune dame est régulièrement sollicitée à l'international pour dispenser des cours de danse.

Cependant force est de constater que la belle Zota avait disparu des radars du showbiz depuis un certain temps. En effet, la ravissante danseuse était en retraite spirituelle dans une église de la place. Un moment de recueillement qui a duré près de deux mois et demi. Ce n'est que le dimanche dernier que la danseuse et les membres de sa promotion ont fait leur sortie.

Les images de cette sortie, publiées sur la toile, ont suscité les réactions de plusieurs internautes dont la plupart part ont salué cette volonté de Zota qui s'inscrit ainsi dans les pas de l'ex première dame du Couper décaler Claire Bahi. S'étant convertie au christianisme, peu de temps après le décès de Dj Arafat, La Mama a décidé de se confier réellement à Dieu. Elle s'est même donné pour mission de convertir ses anciens collègues.