Candidat à la FIF, Didier Drogba époustouflant au Copa Football Club

L'Association Copa Football Club (CFC) est une structure sportive essentiellement pour les enfants démunis. Association à but non lucratif, elle s'est engagée à former gratuitement des jeunes défavorisés issus des quartiers populaires pour faire d’eux, les professionnels de demain.

Stars du foot, du cinéma et des médias aux côtés des enfants de l'Association Copa Football Club

C'est dans cette optique que le champion d'Afrique 2015, Copa Barry Boubacar, a officiellement ouvert ses portes le Samedi 5 Décembre 2020, à Abidjan. Une cérémonie sobre aux allures de journée portes ouvertes, qui a vu la visite d'eminents hommes et femmes des médias ivoiriens (Caroline Da Silva, Katy Touré, Anne Marie N'Guessan, Choilio Diomandé...), du monde des Arts (Eunice Zunon, Lassina Fade Diaby alias Kouess de la série Invisibles, l'humoriste Le Magnific ...), des anciens footballeurs et en activité (Didier Drogba, Cissé Abdoul Karim...) et bien d'autres invités du monde des affaires, des sports et de l'éducation.

Une belle fête de retrouvailles, qui marque la rentrée officielle des jeunes pensionnaires en présence de leurs responsables (Parents ou tuteurs) et de l’équipe encadrante du CFC. L'internat de l'Association CFC comprend toutes les commodités et compartiments pour mieux accroître la double formation Sport et Études. Un dispositif alliant sport aux activités académiques où on retrouve un siège administratif, des salles de classe, de réunions... Rooms de jeu, un pôle scientifique et de Fitness.

L'ouverture de l’internat vient renforcer le souhait de l'Association CFC à offrir aux jeunes pensionnaires un cadre adéquat, agréable, sécurisé, pour aborder en toute sérénité leur éducation concomitamment avec leurs parents. Lors de sa visite, l'ex international ivoirien, Didier Drogba, n'a pas manqué d'apporter quelques conseils aux pensionnaires du Copa Football Club comme ''le contrôle de balle et comment être aérien'', à travers des démonstrations. Félicitations à Copa Barry pour son centre foot études avec internat pour les jeunes défavorisés. Un début qui sera à n'en point douter un des plus grands de ce Pays dans le futur. Bel exemple.