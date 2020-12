Le fils de Vitale clashe Ami Sarah : "Vous n'êtes pas meilleur qu'elle"

Le violent clash entre Vitale et Bamba Ami Sarah vient d'enregistrer l'entrée d'un nouvel acteur. FRD2D, le fils de la "Beyonce d'Afrique", est monté au créneau et a exprimé son mécontentement contre l'ex-star Tonnerre. Le garçon de 11 ans a ordonné à l'épouse de Souleymane Kamagaté de ne plus s'en prendre à sa mère.

Vitale et Bambi Ami Sarah se battent, FR2D en colère

Vitale a toujours soutenu que Bamba Ami Sarah faisait partie de ses amies dans le milieu du showbiz. À l'époque, Bomisso Nadège, nom à l'état civil de Vitale, est en couple avec Souleymane Kamagaté, plus connu sous le nom L'Homme Saga. Mais les deux amoureux se séparent et chacun part de son côté. Mais Bamba Ami Sarah met le grappin sur l'ex-petit ami de la "Beyonce d'Afrique". "Bamba Ami Sarah était comme une soeur pour moi, et la voir avec mon ex m'a vraiment choquée. Je me suis sentie trahie parce que moi je ne peux jamais sortir avec l'ex petit ami de ma camarade", avait confié Vitale dans une interview accordée à Musique TV en 2019.

De son côté, l'ancienne star Tonnerre a démenti ces propos. "Je n'ai jamais eu de problème avec Vitale, peut être que c'est le contraire, mais moi, je n'ai pas le temps pour ces enfantillages... Quand elle parle de trahison, elle seule sait de quoi elle parle. Depuis que je suis artiste, je n'ai jamais dit que j'ai une amie dans le showbiz. Qu'on me sorte une interview où j'ai dit cela... J'ai toujours dit que je n'ai pas d'amis dans le showbiz ; j'ai des collègues... Des gens se font des films dans la tête... Je crois que je suis victime de mon humilité. Vitale et moi, nous ne sommes pas de la même génération... Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Tu ne connais pas où j'habite... N’importe qui ne devient pas mon amie. N'importe quoi ne devient pas ma camarade", a répondu Ami Sarah, interrogée récemment par la page Facebook I Love Couper Décaler.

Il n'en fallait pas davantage pour irriter Vitale qui a apporté la réplique dans une vidéo. "Ne me provoque pas... Arrête de me chercher les histoires. Quand je dis que tu étais ma caramade, c'est parce que toi et moi, on a parlé de garçon. Tu m'as parlé de tes ex. Je t'ai parlé des miens. Quand tu étais dans Star tonnerre, est-ce que moi j'étais là bas? Mais tu m'as parlé de ce qui s'est passé entre toi et John Chahin en Chine. Je connais tes secrets. Donc, arrête de me provoquer. Tu n'es rien. Tu n'es mieux que personne. Redescends sur terre ma chérie", a prévenu Vitale.

Emboitant le pas à sa mère Vitale, FRD2D, de son vrai nom Frederick Mohamed Keira, a craché ses vérités à Bamba Ami Sarah et son époux, Souleymane Kagamaté. "Je demande au couple qui s’acharne tout temps sur ma mère de ne plus me mêler ni me citer dans leurs histoires. Ma mère reste ma mère et je l’aime très très fort c’est la meilleure des mamans !

Nous avons toujours vécu dans de grosses villas et jamais je n’ai partagé la même chambre que ma mère j’ai toujours ma petite chambre à côté donc à un moment il faut arrêter les mensonges. Le passé c’est le passé , fichez-nous la paix. Vous n’êtes pas meilleur qu’elle", a lâché le garçon de 11 ans sur sa page Facebook. L'Homme Saga et sa femme vont-ils apporter la réplique à cette sortie du fils de Vitale ?