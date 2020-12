Fêtes de fin d'année : Ouattara lance l'opération "Mirador 2020"

En prélude des fêtes de fin d'année qui pointent à l'horizon, Alassane Ouattara annonce l'opération "Mirador 2020" afin de sécuriser le pays. La décision a été annoncée le jeudi 10 décembre 2020 au sortir d'une réunion du Conseil national de sécurité, a-t-on appris d'un communiqué.

L'opération "Mirador 2020" pour sécuriser les fêtes de fin d'année

Le Conseil national de sécurité (CNS) s'est réuni le jeudi 10 décembre 2020 sous la présidence d'Alassane Ouattara. Les échanges ont tourné autour de la situation générale de sécurité, des enquêtes et poursuites judiciaires ouvertes à la suite des infractions commises à l’occasion de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020. Selon le communiqué qui a sanctionné la rencontre, "le Conseil national de sécurité a noté, avec satisfaction, une nette amélioration de la situation sécuritaire qui s’est traduite par une baisse de l’Indice général de sécurité qui se situe à 1.6 en novembre 2020".

Pour le CNS, ce résultat a été atteint grâce "aux multiples opérations de sécurisation et de protection des biens et des personnes, menées par les Forces de défense et de sécurité sur l’ensemble du territoire". Tout en félicitant les grands commandements des forces pour leur professionnalisme, Alassane Ouattara ne s'est pas empêché de dévoiler son souci d'offrir des fêtes de fin d'année paisibles aux Ivoiriens.

Dans le souci de sécuriser les fêtes de fin d'année, le président du Conseil national de sécurité a instruit les Forces de défense et de sécurité "à l’effet d’intensifier leurs actions sur le terrain, afin de permettre aux populations de passer de paisibles fêtes de fin d’année". On apprend que le CNS a donné son accord pour "un plan de sécurisation des fêtes de fin d’année dénommée « Mirador 2020 », qui permettra de déployer sur le terrain, dix-sept mille cent soixante-dix (17 170) Forces de défense et de sécurité, dès le 16 décembre 2020".