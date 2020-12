Orientation des nouveaux bacheliers 2020: Voici où avoir les résultats

Les résultats de l' orientation des nouveaux bacheliers dans les universités publiques et les grandes écoles privées est disponible depuis le vendredi 11 décembre 2020. L'information a été publiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les résultats de l' orientation des nouveaux bacheliers est disponible

Selon le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe que les résultats de l' orientation de nouveaux bacheliers est disponible. Ils peuvent être consultés sur son site officiel. Le ministre a tenu à expliquer les critères qui ont été pris en compte dans l' orientation de nouveaux bacheliers. Il a été tenu compte des notes obtenues dans les matières spécifiques à la filière demandée, la série du bac, la moyenne générale du bac, l'âge du bachelier (fixé au plus à 23 ans pour être orienté dans le public), les capacités d'accueil des établissements, mais également la nationalité du bachelier (sont orientés dans le public les bacheliers nationaux et non nationaux ; ne sont orientés dans le privé que les bacheliers nationaux.

Pour consulter les résultats, les nouveaux bacheliers devont se rendre sur le site officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique disponible ici https://bac.mesrs-ci.net/resultat/orientation et suivre les instructions afin de connaitre leur résultat.

Il faut rappeler que les résultats du bac 2020 ont été proclamés le vendredi 14 août 2020. Dosso Mariam, la directrice des examens et concours, a déclaré que le taux de réussite était de 40,08 % contre 41,23 %. Sur 311 224 candidats répartis sur toute l'étendue du territoire national à travers 506 centres de composition, 124 728 ont été déclarés admis. Dosso Mariam a indiqué également que 40,94% des filles ont été admises. Au niveau des garçons, la directrice des examens et concours a souligné que le taux de réussite s'élèvait à 39,39 %.