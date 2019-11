Orientations Bacheliers 2019-2020 : Les résultats sont disponibles

Après plus de quatre mois d'attente, les nouveaux bacheliers sont désormais informés de la suite de leur parcours universitaire. Les orientations 2019-2020 sont disponibles depuis ce 19 novembre 2019.

Bacheliers 2019, voici où trouver les résultats des orientations

107.897 Élèves et candidats libres sur 261.707 avaient été proclamés admis au Baccalauréat session 2018-2019, soit un taux de réussite de 41,23%. Mais passée cette épreuve, une autre étape, et non des moindres, c'est l'orientation des Bacheliers dans les Universités et Grandes Écoles de Côte d'Ivoire.

Aussi, les préinscriptions s'étaient déroulées selon le chronogramme établi par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. « Il est porté à la connaissance de tous les bacheliers que les préinscriptions dans les universités publiques et privées et dans les grandes écoles au titre de l’année universitaire 2019-2020 se feront: du 26 août au 25 septembre 2019, délai de rigueur », avait communiqué le ministère dirigé par Albert Toikeusse Mabri.

Tous ceux qui ont sacrifié à cette exigence sont donc appelés à consulter le lien : Orientation Bacheliers 2019-2020. Une fois sur le portail, l'internaute enserre son numéro matricule dans la case indiquée, puis, il valide.

Notons que les orientations ont été faites suivant des critères bien définis :

1 - Les notes obtenues dans les matières spécifiques à la filière demandée (si vous n'avez pas été orienté dans une filière demandée, c'est que soit vos notes dans les matières spécifiques à la filière ne respectent pas les critères, soit la capacité d’accueil a été atteinte par les bacheliers ayant demandé la filière avec une moyenne du BAC supérieure à la vôtre. Vous ne pouvez donc pas demander à revenir dans cette filière.) ;

2 - La série du BAC ;

3 - La moyenne générale du BAC ;



4 - L'âge du bachelier (pour être orienté dans le public il faut avoir au plus 23 ans) ;

5 - Les capacités d’accueil des établissements ;

6 - La nationalité du bachelier (sont orientés dans le public les bacheliers nationaux et non nationaux; ne sont orientés dans le privé que les bacheliers nationaux. Si vous n'avez pas été orienté, cela signifie que vous êtes déclaré non ivoirien dans le fichier de base. Si cela est une erreur, vous pouvez faire une réclamation avec les pièces justificatives (certificat de nationalité, CNI) ) ;