Budget 2021: Le ministère de la Santé s'arroge 414 254 898 441 FCFA

Au moins 14 ministres viennent d’obtenir l’approbation du Senat pour leurs prétentions budgétaires dans le cadre du Budget 2021 de la Côte d’Ivoire.

Le Budget 2021 de 14 ministères, validé par le Sénat

Entré en vigueur en Côte d’Ivoire depuis deux ans, le Budget-programme exige que pour l’adoption du budget de l’Etat, chacun des ministres de l’Etat, passe devant le Senat, représentation du peuple, pour soutenir les prétentions budgétaires de son département ministériel.

C’est cet exercice qui est en cours devant la chambre haute du parlement depuis quelques jours et est prévu pour s’achever samedi. A ce stade des passages, au moins 14 ministères dont celui de la Santé dirigé par Dr Eugène Aka Aouélé, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, ont obtenu jeudi 10 décembre 2020, le quitus des sénateurs.

“Nous sommes venus avec des propositions claires, des projets clairs; nous avons des objectifs clairement définis; cela dans le cadre de la politique générale du gouvernement qui commande que chaque ministère, de façon sectorielle, doit pouvoir traduire les préoccupations du gouvernement dans son département”, a fait savoir à l’AIP, le ministre Eugène Aka Aouélé.

Félicité par les membres du Senat pour sa gestion rigoureuse de la crise sanitaire du Covid-19, le ministre de la Santé a dévoilé que le budget de son département s’élève à 414 254 898 441 f CFA. Il sera consacré, selon Aka Aouélé, entre autres à poursuivre la réforme hospitalière en cours et « qui va démarrer véritablement en 2021, et les textes sont d’ailleurs déposés sur la table du secrétariat général du gouvernement ».

Pour ce qui est du Ministère de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, c’est une enveloppe financière de 37.461.844.260 F CFA qui a été accordée au département de la Ministre Mariatou Koné. Dans la mise en œuvre de ce budget, Pr Mariatou Koné entend accorder une attention particulière à la paix et à la cohésion sociale.

“Le vote du budget 2021 aujourd’hui nous permet de continuer nos actions dans plusieurs domaines notamment en privilégiant les activités de dialogue, le renforcement de la solidarité, les activités de développement du civisme, celles qui permettent à tous les Ivoiriens d’être rassemblés, d’être en paix”, fait-elle savoir.

La présentation du projet de loi de finances portant budget de l’Etat ivoirien, évalué à 8.398,3 milliards Fcfa pour l’année 2021 devant la Commission des Affaires économiques et financières de l’Assemblée nationale, a débuté mardi 17 novembre 2020, à Abidjan, avec le discours de cadrage du Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat.

Selon le ministre Moussa SANOGO, en charge du Budget, ce deuxième budget élaboré sous la forme d’un budget-programmes, qui s’équilibre en ressources et en charges, est structuré en 35 dotations et 149 programmes budgétaires, logés au sein des Institutions et Ministères.

Il ressort de sa présentation que les ressources du projet de budget 2021 sont constituées de recettes budgétaires projetées à 4 335,6 milliards Fcfa, représentant 51,6% du total des ressources. Ces recettes intègrent les recettes fiscales (3946,1 milliards Fcfa), les recettes non fiscales (88,7 milliards Fcfa) et les dons de partenaires extérieurs (300,8 milliards Fcfa).

Elles comprennent également les ressources de trésorerie projetées à hauteur de 3255,3 milliards Fcfa dont 1977,3 milliards Fcfa d’emprunts sur les marchés monétaire et financier. Enfin, ces ressources incluent les recettes affectées inscrites au titre des comptes spéciaux du Trésor et projetées à 808,0 milliards Fcfa.