Investiture d'Alassane Ouattara : Ce qui arrive à Adama Bictogo

L' investiture d'Alassane Ouattara est prévue pour le lundi 14 décembre 2020 à Abidjan en présence de plusieurs chefs d'État africains. La cérémonie revêt un caractère spécial pour Adama Bictogo, le directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Bictogo célèbre son anniversaire à l' investiture d'Alassane Ouattara

Lundi 14 décembre 2020, Alassane Ouattara prête serment pour la 3e fois. Le président de la République qui a été réélu à l'issue de l'élection du samedi 31 octobre 2020 sera à la tête de la Côte d'Ivoire pour cinq ans. Pour Adama Bictogo, l'un des proches du chef de l'État, l' investiture d'Alassane Ouattara sera inoubliable. "Ce lundi 14 décembre jour de l'investiture du président Alassane Ouattara restera gravée dans ma mémoire, parce que c’est aussi ma date d'anniversaire", a écrit le directeur exécutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix sur sa page Facebook. L'ancien ministre de l'Intégration africaine a ajouté qu'il est "forcément l'homme le plus heureux", car "c'est inédit de célébrer simultanément des moments aussi importants". "Mon émotion est d'autant plus grande que cette investiture marque officiellement la prise de fonction du président Alassane Ouattara et ouvre une nouvelle espérance pour notre pays", a dit l'homme d'affaires ivoirien.

L'investiture d'Alassane verra la participation de nombreux présidents africains. On peut citer notamment Patrice Talon (Bénin), Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), Denis SassouNguesso (Congo), Sahle-Work Zewde (Éthiopie), Nana Akufo-Addo (Ghana), par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, mais également Umaro Sissoco Embalo (Guinée-Bissau), George Weah (Liberia), Bah N’Daw (Mali), Mohamed Ould El-Ghazouani (Mauritanie), Issoufou Mahamadou (Niger), Macky Sall (Sénégal) et Faure Gnassingbé (Togo) sont attendus pour l' investiture d'Alassane Ouattara.

Depuis son exil, Guillaume Soro a appelé les "démocrates" à se "relever" contre l' investiture d'Alassane Ouattara. Selon le fondateur du mouvement politique Générations et peuples solidaires (GPS),"le seul remède à l'instabilité demeure la démocratie".