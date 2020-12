Après Suspect 95 : Vetcho Lolas attaque Lolo Beauté

La récente sortie de Vetcho Lolas contre Suspect 95 n'a pas encore fini de faire jaser, que l'auteur de la chanson "Shamakuana" remet le couvert. Cette fois-ci, le chanteur jette son dévolu sur Lolo Beauté, la soeur cadette du "général" Camille Makosso.

Vetcho Lolas lâche suspect 95 et clashe Lolo Beauté

À l'annonce de la disparition de la femme du jeune rappeur ivoirien Suspect 95, ce dernier a reçu plusieurs messages de soutien de la part de fans et d'acteurs du showbiz. "Je viens de perdre ma femme, celle qui m’a motivé à devenir ce que je suis aujourd’hui, qui m’a encouragé à monter tout ce business, je ne le souhaite à personne, je serais OFF pendant un certain moment, aidez-moi à me recueillir pour le repos de son âme", avait publié Suspect 95 sur les réseaux sociaux. La triste nouvelle qui venait de frapper celui que l'on surnomme le "président du syndicat" le dimanche 13 décembre 2020, s'est vite répandue sur la toile.

De son vrai nom Emmanuel Gui, l'étoile montante du rap ivoirien a reçu le soutien de Bebi Philip, Ariel Sheney, Serge Beynaud et bien d'autres noms de la musique ivoirienne. Mais il faut le dire, la surprise désagréable est venu de Vetcho Lolas. En effet, dans un post sur Facebook, l'artiste couper-décaler a choqué les internautes par ses remontrances envers Suspect 95.

"Courage à toi mon fils. Tu as vu importance de femme non ? Côté 2000Fcfa, il faut changer sinon Dieu va te punir. Rip à ta femme. Maudiat de transport 2 mille fr", a écrit Vetcho Lolas. Cette sortie d'Hervé Blé Gnimozer (nom à l'état civil de Vetcho Lolas) a fortement déplu à Lolo Beauté. Dans une vidéo publiée sur Facebook, la frangine du "général" Camille Makosso a tiré les oreilles à l'ancien compagnon de feu Arafat DJ, en tenant des propos très acerbes à son encontre.

Vetcho Lolas n'a pas attendu pour apporter la réplique à la soeur du père de la "marmaille". "Petit message à LOLO BEAUTÉ, tu sais quoi chérie coco ? Si on veut raisonner logiquement, c’est sûr débat de funérailles seulement tu parles ? J’ai fait sortir mon morceau #MÉCHANT, dans ta vidéo, ta jolie grosse ... m’a insulté, mais tu aurais pu jouer mon morceau pour me donner de la visibilité. Si on te dit je suis mort, tu vas faire vidéo au lieu de soutenir ma musique. Vous parlez que sur les frasques, c’est ça ? Toi c’est étaler mes fautes tu connais. En tout cas, après ma mort, je n’aurais pas besoin de votre AMOUR. Je vis, vous me montrez votre négativité. Tu m’insultes, mais tu partages pas. C’est à cause de vous le morceau est MÉCHANT", a-t-il répondu.