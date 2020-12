Le rappeur Suspect 95 perd sa femme, réaction d' Emmanuelle Keita

Suspect 95, le rappeur ivoirien a été frappé par un terrible malheur. La femme de Suspect 95 est en effet décédée, ce qui a provoqué une réaction inattendue d' Emmanuelle Keita, l'influenceuse ivoirienne installée à Paris, qui passe pour sa contradictrice préférée.

Emmanuelle Keita à Suspect 95 « en vrai, je j'aime.. ».

Le jeune artiste ivoirien Suspect 95, le Président du Syndicat, fait partie des étoiles montantes de la musique ivoirienne. Fondateur du ''Syndicat'', un mouvement qui dénonce l'entretien de la femme par l'homme, l'artiste a connu une forte progression cette année 2020. C'est tout logiquement qu'il a été doublement nominé aux Mtv Music Awards 2020 pour les prix du meilleur rappeur africain et du meilleur artiste francophone.

"On a bossé dur cette année on a tout cassé , on était partout ! Voici que le fruit de notre travail a été reconnu! Double nomination aux MTV AFRICA MUSIC AWARDS... Je dis déjà merci à mon syndicat de tout mon cœur, c'est grâce à vous, c'est déjà une victoire, je compte sur vos votes pour ramener le trophée à Abidjan", c’est le message qu’il avait posté sur sa page Facebook il y a quelques jours.

Le message d' Emmanuelle Keita au Président du Syndicat

Suspect 95 vient cependant d'annoncer une mauvaise nouvelle, celle du décès de sa compagne. Il a relayé cette mauvaise nouvelle sur son compte Twitter. "Je viens de perdre ma femme, celle qui m’a motivé à devenir ce que je suis aujourd’hui, qui m’a encouragé à monter tout ce business, je ne le souhaite à personne, je serais OFF pendant un certain moment, aidez-moi à me recueillir pour le repos de son âme", a posté l'artiste.

Une triste nouvelle qui s'est très rapidement répandue sur la toile, suscitant de nombreuses réactions de ses fans, dont celle inattendue de la blogueuse Emmanuelle Keita. Cette Ivoirienne basée à Paris, au verbe soutenu, avec qui Suspect 95 avait eu un débat assez houleux sur le « Sugar Daddy », s'est montrée compatissante.

"De tout cœur avec toi mon champion ! Tu dois maintenant être fort pour ta fille. Qu’elle repose en paix ... je demeure en prière pour toi. En vrai je t’aime tu sais", a-t-elle posté sur Facebook.