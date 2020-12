Bonne nouvelle pour N'Goran Olivia, la jeune pharmacienne de 23 ans

Après sa soutenance obtenue avec la mention "Honorable", la jeune pharmacienne de 23 ans, N'Goran Olivia Fernande, a été reçue par deux membres du gouvernement ivoirien.

Jeudi 3 décembre 2020, N’Goran Olivia Fernande, âgée de 23 ans, a soutenu sa thèse de doctorat en pharmacie, avec la mention très honorable, faisant d'elle la plus jeune pharmacienne de Côte d'Ivoire. Des photos de cette charmante jeune femme, publiées sur les réseaux sociaux, ont aussitôt suscité de nombreuses réactions, surtout des encouragements.

Des internautes se sont plaints du fait que la jeune femme n'était pas reçue aussitôt par les autorités afin de lui adresser les félicitations du gouvernement. C'est désormais chose faite. N’Goran Olivia Fernande a été reçue par deux membres du gouvernement. D'abord, par le Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, chargé de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Brise Kouassi.

''J’ai été admiratif du parcours exceptionnel de la jeune demoiselle depuis le Lycée Mamie Adjoua de Yamoussoukro jusqu’à la faculté de médecine à Abidjan. J’ai tenu à la féliciter et à l’encourager. J’ai également attiré son attention sur la nécessité de garder la tête froide et de rester ce modèle qui inspirera les nouvelles générations. À l’endroit de ses parents, j’ai aussi eu des mots de félicitations pour le bon encadrement dont a bénéficié leur jeune fille, sans manquer de leur demander de poursuivre leurs efforts, car à mon sens, le plus dur est à venir, vu qu’elle est aujourd’hui sous le feu des projecteurs'', a écrit Brice Kouassi sur sa page Facebook.

Puis d'ajouter: ''Je me suis proposé de lui faciliter l’obtention d’une bourse étrangère de l’État de Côte d’Ivoire afin de poursuivre une spécialisation, selon son vœu, en France, aux Etats Unis, en Angleterre...J’ai enfin vivement exhorté Dr Olivia N’goran à revenir dans son pays, au terme de sa formation, pour apporter efficacement sa contribution à l’émergence de la Côte d’Ivoire prônée par le Président de la République, SEM Alassane Ouattara".

Ensuite, Olivia N'Goran a été reçue par le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes, Mamadou Touré. ''J'ai reçu ce jour (mardi) Mlle Fernande N'Goran, la plus jeune docteure en pharmacie, avec sa mère et son oncle pour la féliciter. Dorénavant, ma filleule, nous mettrons tout en œuvre pour l'accompagner dans ses projets'', a indiqué le ministre sur Facebook.