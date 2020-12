Des internautes lancent un Sos pour Petit Denis, l'artiste en colère

Le talentueux chanteur Zouglou, Petit Denis, est à nouveau au coeur d'une vive polémique qui alimente les réseaux sociaux depuis mardi soir.

Petit Denis: ''Arrêtez vos histoires de Sos pour Denco, faîtes des Sos pour vous-mêmes''

L'artiste zouglou, Petit Denis, a longtemps trainé la réputation d’un accroc à la drogue et autres stupéfiants. Après des cures de désintoxication en Côte d’Ivoire et même à l’extérieur du pays, l’artiste était toujours retombé dans les mêmes travers.

Après plusieurs mois passés en France, le Zouglouman a affirmé avoir définitivement mis fin à son addiction à la drogue. ''La drogue, ça été à un moment de ma vie; ça, je ne peux pas le nier. Je me suis cogné la tête au mur. Il faut qu'on le dise. Mais j'ai pris conscience qu'il y a beaucoup de jeunes qui me prennent pour exemple... Je me suis donc forgé pour montrer aux jeunes qu'on peut se débarrasser de la drogue'', avait déclaré El Capo lors de son passage sur France 24 en décembre 2019.

Cette décision de Denco a eu un impact plus que positif sur sa santé puisqu’il apparaissait beaucoup plus rayonnant dans ses photos et vidéos publiées sur la toile, contrairement à l’état très amaigri que l’on a pu voir de lui lorsqu’il regagnait la France en début d’année 2019.

Depuis son retour à Abidjan en Mars 2020, l'artiste s'est complètement métamorphosé. En effet, le chanteur devient de plus en plus maigre. Une vidéo publiée sur la toile, mardi, montrant l'artiste très amaigri, a suscité une vive polémique.

Visiblement dans un état second, l'artiste a même eu une chaude altercation avec un jeune homme. Estimant que Denco est à nouveau retombé dans la drogue, de nombreux internautes ont lancé des Sos afin d'aider le chanteur à retourner en France.

Les nombreux messages de détresse publiés par les internautes, ont suscité le courroux de l'artiste qui a craché ses vérités dans une vidéo publiée sur Facebook.

''Vous avez vu une sale vidéo sur le net. C'est un fils de p... qui me voit passer et qui se permet de me filmer. Je lui ai arraché son téléphone et je l'ai cassé. Et comme il se trouvait dans son quartier, il a appelé son groupe'', a expliqué Petit Denis.

Et l'artiste d’ajouter: ''Arrêtez vos histoires de Sos pour Denco. Faites des Sos pour vous-mêmes parce que votre pays est danger et vous ne savez même pas ce qui va se passer. Donc, faites des Sos pour vous-mêmes''.