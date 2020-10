Anne Ouloto: "Accordons nos suffrages à ADO pour son 1er mandat..."

Les Ivoiriens iront aux urnes dans quelques heures pour choisir celui qui va présider aux destinées de la Côte d’Ivoire pour les cinq prochaines années. La direction régionale de campagne du candidat du Rhdp, Alassane Ouattara, dirigée par la ministre Anne Ouloto dans la région du Cavally, a animé deux meetings de clôture jeudi 29 octobre 2020.

​Meeting de clôture de Campagne d’Alassane Ouattara à Blolequin: Anne ouloto "Le président Alassane Ouattara sera plébiscité dans le Cavally"

« Pendant les derniers jours de la campagne, au regard des enjeux du scrutin, nous avons rencontré toutes les générations. Notamment, les chefs traditionnels, les jeunes, les cadres, les fonctionnaires (…) Au cours des échanges, nous avons rappelé les engagements que le chef de l’Etat Alassane Ouattara a pris vis-à-vis des populations en général et de celles du Cavally en particulier. Le président Alassane Ouattara sera plébiscité dans le Cavally parce que nos parents lui sont reconnaissants. Entre autres, apporter le développement et le bien-être aux populations. Nous sommes revenus sur les grands projets déjà réalisés et ceux à venir. Les actions du chef de l’Etat sont palpables. Aussi bien, au niveau des infrastructures routières que des projets de développement, de grands chantiers sont en cours. » Dixit la présidente du conseil régional du Cavally après le meeting de Zeaglo et Blolequin.

Anne Ouloto a insisté sur la nécessité pour les populations de Blolequin de porter leur choix sur le candidat du Rhdp. « Grâce au Président de la République, la Côte d’Ivoire étonne et continuera d’étonner. Le Président de la République, par ailleurs, candidat à l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, a besoin du soutien de tous pour parachever le beau travail qu’il a entrepris depuis environ 10 ans. Notre message, en notre qualité de fille et cadre de la région, est simple. Qu’ils lui accordent leurs suffrages pour son premier mandat de la troisième République. Un mandat qui lui permettra de traduire dans les faits toutes les promesses faites aux uns et aux autres. Au demeurant, nous disons aux populations que ce qu’il faut mettre en avant c’est le développement de la région. Car seul, le développement peut apporter le bien-être et le bonheur à nos populations. Dans l’ensemble, nous pouvons dire que nous n’avons pas prêché dans le désert. Parce que nos parents ont maintes fois prêté attention à nos messages. Ce meeting marque la communion avec les populations et les électeurs afin qu’elles aillent traduire dans les faits leurs aspirations samedi dans les urnes. Nous saisissons aussi, cette occasion pour lancer un appel à tous ceux des électeurs qui pour un problème de calendrier n’ont pas pu retirer leurs cartes d’électeurs, qu’ils peuvent le faire samedi, le jour du vote, munis de leur carte nationale d’identité. Le vote étant un droit civique, chacun doit s’acquitter de ce droit. C’est cela aussi le sens du patriotisme et du nationalisme», a renchéri Anne Ouloto au terme de son dernier meeting.

L’auguste cérémonie a enregistré la présence des directeurs locaux de campagne du Rhdp, des chefs traditionnels, des élus locaux et des représentants des villages environnants. Tous ont emboîté le pas à la ministre, au cours des deux meeting en appelant les électeurs à voter massivement le candidat Alassane Ouattara, « parce qu’il est l’artisan du développement ». Au total, la cérémonie de clôture de campagne du candidat du Rhdp a été l’occasion pour l’équipe de la direction de campagne de démontrer que pendant deux semaines, du travail a été abattu sur le terrain pour changer les donnes, bien sûr, en faveur du candidat Alassane Ouattara. Tous les regards sont désormais tournés vers le 31 octobre 2020, date du scrutin présidentiel.

Avec Sercom