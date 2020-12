Le message émouvant de Tina Glamour à Carmen Sama, veuve d'Arafat

La mère de feu Dj Arafat, Logbo Valentine alias Tina Glamour, a rendu un vibrant hommage à sa ex belle fille, Yao Maryse Carmen dit Carmen Sama.

Pourquoi Tina Glamour est contente de Carmen Sama

C’est désormais l'entente parfaite entre la chanteuse ivoirienne Logbo Valentine alias Tina Glamour et la belle Carmen Sama; ces deux femmes chères au roi du Couper décaler, Ange Didier Houon alias Dj Arafat, décédé le 12 août 2019 à la suite d’un grave accident de moto.

Quelques mois après le décès de son fils, Tina Glamour s’était ouvertement attaquée à sa ex belle-fille en ces termes: «Demandez à la femme de mon fils, pourquoi elle a condamné la maison de mon fils sans mon autorisation. Ça fait 10 fois que je l’appelle, elle ne décroche pas. Il faut respecter la mère de celui pour qui tu pèses en millions aujourd’hui. Tu as marié mon enfant, tu dois me vénérer et laver mes habits… Tu dois me respecter. Pour que Rafna fasse au moins trois jours dans ma main, c’est impossible. Tu exposes l’enfant sur les réseaux, je ne vais pas discuter avec toi mais ne me manque pas de respect », avait lancé, en octobre 2019, Tina Glamour dans une vidéo publiée sur la toile.

Elle avait également désapprouvé la sortie de Carmen Sama à la Une du célèbre magazine people Life. Ce qui avait suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux à l'époque. ‘’Il fallait qu’elle me consulte à ce niveau parce que je suis un personnage public. Moi, j’allais lui dire non. Je lance la pierre à ceux qui vont vers elle sachant qu’elle est naïve‘’, avait déclaré La Djadja à l’émission peopl’Emik.

Mais les relations entre les deux dames sont désormais cordiales. Carmen Sama a su se faire pardonner et continue de gagner le coeur de la Spendja. Pour preuve, Tina Glamour lui a rendu un vibrant hommage à l'occasion de son anniversaire de naissance, le mercredi 16 décembre 2020.

''En ce jour spécial du 16 Décembre, que du bonheur à cette jeune maman et veuve. Merci de m'avoir donné cette belle petite fille, l'enfant du king feu ARAFAT, ma chair. Happy birthday bisou. Ta belle mère'', a écrit Tina Glamour sur Facebook.