People: Chris du groupe 2Boyz dit tout sur sa supposée homosexualité

Le séduisant Chris, membre du groupe 2Boyz, serait-il un homosexuel avéré ? Le chanteur très efféminé de 22 ans, répond sans réserve à ses détracteurs.

«C’est ça qui est ça ! Je ne sais pas être simple. Je suis à la base très provocateur. Les gens sont de plus en plus prévisibles. Je sais ce qu’il faut faire pour qu’ils réagissent. Nous sommes donc à chaque fois conscient que notre style vestimentaire va faire fort. Couler encre et salive. Donc nous en profitons pour faire parler de nous», a réagi Chris, dans un post sur Facebook et repris sur la chaîne youtube du groupe.

Pour lui, plus besoin de se justifier dans cette vie. «Nous laissons les gens parler. Nous avançons. Ce qu’ils pensent selon eux que c’est ça ! Oui ça ! Donc c’est ça qui est ça », a-t-il ajouté, cru. Marcel et Chris des 2Boyz sont très suivis sur les réseaux sociaux, qu’ils n’hésitent pas à en faire des canaux privilégiés de propagande du groupe.

A la récente cérémonie de PRIMUD 2020, Chris avait été aperçu avec une chaîne au pied, créant un énorme buzz sur la toile. En Afrique, notamment en Côte d’Ivoire, les hommes qui mettent des chaînes au pied ou bagues à l'orteil, selon des croyances, sont taxés d’homosexuels ou de personnes dévergondée ayant des mœurs légères dans la société.

« Chaîne au pied vous traumatise, sandales vous "strombolisent" ! Mais ce n’est encore rien !!! Comme je sais que tout ce qui est sur moi vous scandalise, alors je ne vais pas fournir assez d'efforts pour vous faire réagir et attirer votre attention. Sachez une chose, je ne sais pas être simple, je n'aime pas la simplicité et je ne peux vraiment pas être comme tout le monde. Je suis MOI ! CHRIS 2BOYZ », avait réagi Chris, sous le feu des critiques.

Côté style vestimentaire, je n'applique pas de règles extérieures, je dois être juste confortable. Maintenant pour ce qui est de vos préjugés, vos avis, honnêtement ça ne compte pas tellement. Parlez de moi en bien ou en mal, je considère ça comme une promotion ", a fustigé le poulain de Josey. Les membre du groupe 2Boyz sont très proches de la star ivoirienne Josey, auteure du célèbre titre « Diplôme ». Elle partage des scènes avec les garçons et a même figuré dans leur chanson « Vous méritez ».

Nombreux sont les mélomanes qui s’interrogent sur la nature de leur relation. Une chose est sûre, le trio Josey-Marcel-Chris gagne de jour en jour, en visibilité et en notoriété; gage d’une carrière prometteuse en crescendo.