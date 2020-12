La robe sexy de Carmen Sama qui scandalise des internautes

Des photos de l’incroyable anniversaire de la veuve de Dj Arafat, Carmen Sama, ont été publiées sur la toile. Ce qui a suscité de chaudes discussions entre internautes.

Carmen Sama fait encore parler d’elle sur la toile

La belle Yao Maryse Carmen alias Carmen Sama, veuve du roi du Couper décaler, a célébré son 24e anniversaire le mercredi 17 janvier 2020. A cet effet, la mère de la petite Rafna Houon a reçu de nombreux messages d'encouragements de la part de plusieurs proches et ex collègues de son défunt mari. ‘’Joyeux anniversaire à la mère de la Chine, Carmen Sama‘’, pouvait-on lire dans un message publié sur la page Facebook des chanteurs Zouglou, Yodé et Siro.

La mère du Daishikan, Tina Glamour, avait également adressé un émouvant message à l’endroit de son ex belle-fille. ''En ce jour spécial du 16 Décembre, que du bonheur à cette jeune maman et veuve. Merci de m'avoir donné cette belle petite fille, l'enfant du king feu ARAFAT, ma chair. Happy birthday bisou. Ta belle-mère'', a-t-elle écrit sur Facebook.

Contrairement à l’année dernière où elle avait célébré son anniversaire avec les enfants de l’Orphelinat de Bingerville, Carmen Sama a organisé cette année, une somptueuse soirée dont les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Il n’en fallait pas plus pour que certains internautes affichent leur déception.

‘’Qu'est-ce qui fait courir cette dame de la sorte au point d'exposer tous les faits de sa vie sur la toile ? Du vivant de son époux, elle était très discrète sur sa vie mais depuis son départ, on a comme l'impression que la boîte de pandore a été ouverte et c'est la foire chinoise. Dites-lui d'aller doucement car elle s'expose trop‘’, a commenté un internaute, quand un autre écrivait: ‘’Quand je vois cette fille, une question me taraude toujours: si Arafat était encore vivant, aurait-elle le même style de vie ?‘’, s'est-il interrogé.

Cependant, d'autres internautes ont tout de même apporté leur soutien à la belle Carmen Sama. ‘’Vous voulez qu’elle pleure toute sa vie ou qu’elle s’enferme toute seule dans sa chambre? Ça fait plus d’un an qu' Arafat est parti, mais elle a le droit de reprendre sa vie. Laissez la pauvre fille en paix‘’, a réagi un fan de la veuve de Dj Arafat.