Vera Sidika : "Qui a dit qu’une femme mariée ne devrait pas être sexy?"

« Vera Sidika s’affichera sexy, même à 90 ans et sans dents », a répliqué la belle actrice de la série Kenyan Diary, pour demander à ses beaux-parents et aux internautes de respecter ses choix vestimentaires.

Vera Sidika: ''Dois-je ressembler, maintenant que je suis mariée, à un sac de pomme de terre ?''

Alors qu’elle fait souvent l’objet d’attaques à travers les réseaux sociaux, sur sa tenue vestimentaire, Vera Sidika a fini par se lâcher dans une colère noire après avoir été traité de femme mariée indigne. Dans une vidéo postée sur son instagram et relayée sur la toile, la top modèle n'y est pas allée du dos de la cueillère.

« Qui a dit qu’une femme mariée ne devrait pas être sexy? Dois-je ressembler maintenant que je suis mariée à un sac de pomme de terre ? Mon mari ne s’en plaint pas. Alors qui êtes-vous pour vous plaindre. Arrêtez de prendre du panadole pour mon mal de tête. Je publierai toujours sexy même à 90 ans sans dents », a répondu sèchement la jeune femme. Une manière pour la kenyane de clore le débat sur son style vestimentaire très critiqué sur le continent noir.

Citée parmi les meilleurs « tops models » d’Afrique, Vera Sidika, personnalité très controversée, est considérée comme la « Kim Kardashian du Kenya», car - comme Kardashian - elle est célèbre pour avoir publié des photos de ses fesses et son dos voluptueux sur les réseaux sociaux.

Née en1989, elle a grandi à Mombasa au Kenya. Vera Sidika est la première de trois enfants et est la seule fille dans sa famille. Elle est connue sous le nom de Vee S. Beiby Vera Sidika. Modèle kenyane, célèbre pour ses formes corporelles incroyables, Vera Sidika a gagné sa popularité après qu’elle a apparu dans la vidéo de P-unités ‘You Guy’ qui, a été publiée en 2012, interdite par la suite au Kenya.

Personnage adoré des médias sociaux, Vera Sidika qui est l’une des meilleurs « top model » d’Afrique et de l’Afrique de l’Est, est considérée comme l’une des dames les plus controversées au Kenya, en raison de son mode de vie extraordinaire et somptueux.