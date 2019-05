People : Kanye West et Kim Kardashian auront un 4e bébé dans les prochaines heures

Kim Kardashian et Kanye West, l’un des couples les plus médiatisés au monde, auront leur quatrième enfant dans les prochaines heures. La mère porteuse engagée pour porter leur enfant est en train d’accoucher, à en croire les informations du puissant média people américain, TMZ.

Kim Kardashian et Kanye West accueilleront leur quatrième enfant dans quelques heures

Selon les informations de TMZ, c’est au cours d’une émission télévisée diffusée en direct ce vendredi 10 mai, que Kourtney Kardashian, la sœur aînée de Kim Kardashian, a justifié l’absence de sa sœur cadette par le fait qu'elle a été retenue par une affaire bien plus urgente. ‘’ la mère porteuse qu'elle a engagée est en train d'accoucher ‘’ a-t-elle déclaré. Une information dont ne disposait pas leur mère, la célèbre productrice de télévision, Kris Jenner, qui était également présente sur le plateau, accompagnée de six de ses petits-enfants

Surprise d'apprendre qu'elle allait être une nouvelle fois grand-mère, la cheffe du clan Kardashian n’a cessé de poser des questions à sa fille Kourtney. Laissant également exploser sa joie, elle a même demandé à la présentatrice de l’émission, Ellen DeGeneres de l’amener à l’hôpital sur le champ.

Rappelons que Kim Kardashian et Kanye West avaient déjà fait appel aux services d'une première femme pour leur petite Chicago, née en avril 2018. Mais le média américain informe que Kanye West et Kim Kardashian ont fait appel à une nouvelle mère porteuse. ‘’ Non pas parce qu'ils n'étaient pas satisfaits de la première, mais parce qu'elle était tout simplement indisponible. Cette femme d'une vingtaine d'années a en effet accouché de son propre enfant en décembre dernier. Moins d'un an après avoir donné naissance à la petite Chicago. Donc, le couple avait dû faire appel à une autre mère porteuse’’, indique ledit média qui précise que nos deux amoureux seront bientôt parents d'un garçon.