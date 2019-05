Kenya - Athlétisme : Des absences de marque pour les championnats du monde

La Fédération kenyane d’athlétisme a dévoilé mardi la liste des athlètes qui participeront aux Mondiaux prévus du 27 au septembre au 6 octobre. Eliud Kipchoge n'a pas été sélectionné, tout comme sa compatriote Brigid Kosgei.

Le marathonien Eliud Kipchoge avait déjà annoncé qu’il ne prendrait pas part à la compétition.

Mardi, la Fédération kenyane d’athlétisme a présenté la liste des athlètes retenus pour les Championnats du monde d’athlétisme. Une liste surprenante puisque plusieurs grandes absences sont à noter. Le coureur kenyan Eliud Kipchoge, recordman du monde n’a pas été sélectionné pour la compétition.

Le marathonien de 34 ans avait d’ailleurs indiqué avant l’annonce de la fédération qu’il ne prendra pas aux Mondiaux. Eliud Kipchoge se prépare pour remporter un marathon de 42,195 km en moins de deux heures. Il avait déjà proche d’une performance pareille en 2017 à Monza en Italie. Il avait remporté la course (non officielle) en 2heures et 25 secondes.

En l’absence de Kipchoge, l’équipe masculine sera conduite par Geoffrey Kirui. Le champion du monde en titre de 26 ans sera accompagné du double vainqueur du marathon de Paris Paul Lonyangata (26 ans). Chez les dames, la toute récente gagnante du marathon de Londres Brigid Kosgei (25 ans, 2e mondiale) sera également absente. Idem pour Vivian Cheruiyot (4e mondiale). Au finish, les cinq meilleurs athlètes kenyans du classement mondiale de la discipline ne sont pas à Doha.

L’équipe kenyane pourra néanmoins comptée sur Ruth Chepngetich (24 ans), la meilleure marathonienne mondiale, et la double championne du monde Edna Kiplagat (39 ans).