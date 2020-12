Rumeurs sur la libération de Sidiki Diabaté : Voici toute la vérité

Sidiki Diabaté croupit à la prison de Bamako, depuis près de trois mois. Une folle rumeur annonçant la libération du maître de la kora a été très vite démentie par le service de communication de la star malienne.

« Nous sommes surpris autant que vous de voir que ... Sidiki Diabaté a été libéré »

À la suite d'une scène de ménage avec Mamacita Sow, sa désormais ex-compagne, Sidiki Diabaté a été placé sous mandat de dépôt, et écroué à la prison centrale de Bamako, le 24 septembre 2020. Cette nouvelle a en effet déchiré toute la capitale malienne, ainsi que les fans de l'artiste qui n'ont pas manqué de manifester leur désapprobation quant à l'arrestation de leur idole.

Mais ce n'était que le début des tourments pour l'enfant de Toumani Diabaté, car en prison, l'artiste a connu des vertes et des pas mures. « Sidiki Diabaté est malade depuis plusieurs semaines. Depuis deux jours, son état s’est complètement dégradé. Il est sous perfusion à Mca. Depuis le 8 octobre, une demande d’hospitalisation venant du régisseur et de l’infirmerie de la Mca, appuyée par un médecin, a été soumise aux juges pour constater l’état de santé de Sidiki et l'insuffisance de soins en prison », pouvait-on lire sur la page Facebook du chanteur.

De folles rumeurs font par ailleurs état de la libération de Sidiki Diabaté. Aussi, pour mettre fin à ces fakenews, la cellule de communication de la star malienne est montée au créneau pour mettre les pendules à l'heure. « Chers Fans, nous sommes surpris autant que vous de voir sur les réseaux sociaux que votre artiste Sidiki Diabaté a été libéré. Nous serions émus si cette information était vraie, mais malheureusement votre artiste est toujours en détention et attend son audition pour statuer sur sa libération provisoire. Nous prions que les rumeurs véhiculées sur sa libération soient une réalité. », peut-on lire dans le communiqué, dont nous avons reçu copie.

Avant d'interpeller les autorités judiciaires maliennes : « Nous lançons un appel aux plus hautes autorités du Mali de prendre des dispositions pour que l'affaire avance selon les procédures normales de la justice. Merci. Vive Sidiki Diabaté. »