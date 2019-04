Ligue des champions : le Barça gagne à Manchester, la juventus obtient le nul à Amsterdam

Les deux dernières rencontres des quarts de finale aller de la ligue des champions se sont disputées ce mercredi soir. Le FC Barcelone est allé battre l'équipe de Manchester United sur ses installations, se mettant ainsi en pôle position pour le match retour. La Juventus de Turin a été contrainte au nul à Amsterdam par une équipe de l'Ajax qui a livré un match époustouflant.

Ligue des champions, le Barça vers les demi-finales

Manchester United et le FC Barcelone croisaient le fer ce mercredi à Old Trafford pour leur manche aller. L'équipe visiteuse, le Barça, s'est imposé sur la plus petite des marges grâce à un but contre son camp de Luke Shaw (1-0). Lionel Messi et ses coéquipiers ont rapidement pris le contrôle des opérations. Sur la gauche, le capitaine barcelonais adressait alors un amour de centre à Luis Suarez, qui s’appliquait pour mettre sa tête. Placé devant son but, le défenseur anglais, Luke Shaw déviait légèrement la trajectoire et envoyait malheureusement le ballon dans ses propres filets (12e, 0-1).

En seconde mi-temps, le Barça se montrait encore plus dangereux par l’intermédiaire de Suarez (63e) et Jordi Alba qui obligeait De Gea à s’employer (66e). La fin de match se voulait haletante, Manchester poussait pour recoller au score, en vain. Grâce à ce succès étriqué, le Barça peut préparer sereinement son match retour face aux Red Devils qui savent très bien voyager.

Ligue des champions, la Juventus arrache le nul devant une spectaculaire équipe de l'Ajax

La rencontre opposant l’Ajax Amsterdam à la Juventus, était très attendue de toute l'Europe, en raison des deux immenses exploits réalisés par ces deux formations lors des huitièmes de finale. L'Ajax, après une défaite 2 - 1 à l’aller, a humilié le Real Madrid, tenant du titre, à Santiago Bernabéu (4-1).

De son côté, la Juventus a impressionné en renversant l’Atlético de Madrid. Battus 2 à 0 à l'aller, les Bianconeri, portés par un Cristiano Ronaldo de gala, se sont imposés 3 à 0. Comme face au Real Madrid, l'Ajax a livré, ce mercredi, un match époustouflant face à la Juventus. Les coéquipiers de Frenkie de Jong ne sont pas parvenus à s'imposer dans leur Johan Cruyff Arena, mais ils ont largement fait honneur à leur réputation grandissante en Europe.

Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont souffert durant cette rencontre face à une fougueuse équipe de l'Ajax. Mais comme à son habitude, quand l'enjeu s'élève, l'attaquant portugais sait toujours se montrer décisif. En fin de première période, CR7 a permis à la Juve, dominée, d'aller se reposer en ayant un but d'avance. La qualité et la vitesse de son appel de balle sur le but sont remarquables. En marquant son 126e but en C1, il est devenu le joueur qui a inscrit le plus de buts sur la pelouse de la Johan Cruyff Arena (6) en Ligue des champions, soit autant que Zlatan Ibrahimovic. Il a aussi marqué son 24e but en 21 matches en quart de finale.

L'Ajax va égaliser en début de seconde période suite à une perte de balle de Cancelo, Neres faisait parler sa vitesse pour se jouer de la défense italienne, avant d’enchaîner avec une frappe surpuissante qui terminait sa course au fond des filets. C'est donc sur ce score de parité (1-1) que les deux équipes se sont donné rendez vous à Turin pour la manche retour.