​ Agnéby-Tiassa : Un cross populaire pour prôner la cohésion sociale

Le Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa et l’Ong "Sport is peace" en collaboration avec la fédération ivoirienne d’athlétisme, ont organisé un cross dénommé : "Cross pour la paix et la cohésion sociale" dans les 4 départements de la région.

Un cross populaire organisé dans l'Agnéby-Tiassa

Démarré le mardi 15 décembre 2020 à Tiassalé, la 2e édition de cette importante activité sportive s’est achevée, vendredi 18 décembre, dans le chef-lieu de région. Près de 400 participants âgés de 18 et 65 ans, ont pris part à ce cross populaire dont le coup d’envoi a été donné par le préfet de région, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly.

« Le sport contribue à la santé physique et mentale. Le sport est aussi un puissant moyen de rassemblement de toutes les couches sociales et socio-professionnelles de notre région. C’est pourquoi, nous avons choisi de placer cette activité sous le signe de la paix et du vivre-ensemble », a déclaré Mao Frédéric, conseiller régional, représentant le président du Conseil régional Pierre Dimba N’Gou.

Pour rappel, la 1ère édition du cross pour la paix et la cohésion sociale s’est tenue le mardi 6 août 2019 et avait regroupé à Agboville, tous les participants de la région. Les vainqueurs des parcours de 4 à 7 km, selon la catégorie, ont reçu des médailles, des trophées et des enveloppes.

« Tous les premiers de chaque catégorie de la région recevront lors d’une grande cérémonie, qui se tiendra bientôt, des ordinateurs portables, des tablettes, des réfrigérateurs et des gazinières », a-t-on appris du staff du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Tizié T.

Correspondance particulière