Nathalie Yamb crache ses vérités aux partisans d'Affi N'guessan

Nathalie Yamb vient de faire une sortie musclée contre les partisans d'Affi N'guessan au moment où le dialogue a repris entre le gouvernement et l'opposition ivoirienne. La conseillère exécutive de Mamadou Koulibaly dénonce l'attitude des proches du député de Bongouanou. Que leur reproche-t-elle au juste ?

Nathalie Yamb tacle les proches d'Affi N'guessan

Recherché par les autorités ivoiriennes, Pascal Affi N'guessan a été interpellé dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 novembre 2020. L'ancien ministre de Laurent Gbagbo, par ailleurs porte-parole du Conseil national de transition (CNT) d'Henri Konan Bédié, est accusé de "complot contre l'autorité de l'État". Il faut noter que le député de Bongouanou et les autres opposants ivoiriens contestent la légitimité d'Alassane Ouattara et appellent à une transition politique.

Un mois après l'arrestation de l'ex-Premier ministre ivoirien, Alassane Ouattara a ouvert le dialogue politique avec ses adversaires comme il l'avait annoncé le lundi 14 décembre 2020 à l'occasion de son investiture au palais de la présidence de la République d'Abidjan-Plateau. "J’ai instruit le Premier ministre de reprendre les discussions avec les partis politiques pour mettre en œuvre les recommandations de la CEDEAO relatives à la Commission électorale indépendante, dans la perspective de la tenue des élections législatives dans le courant du premier trimestre 2021", s'était exprimé le président ivoirien.

Lundi 21 décembre 2020, sous la houlette d' Hamed Bakayoko, les discussions ont repris entre le pouvoir et le gouvernement à la Primature. Le Front populaire ivoirien (FPI) de Pascal Affi N'guessan a pris part à la cérémonie. C'est justement ce qui a irrité Nathalie Yamb. La "dame de Sotchi", comme on la surnomme, répondant à un tweet d'Alioune Tine, a ouvertement dénoncé la participation du FPI aux négociations. En effet, le fondateur de Think Thank Afrikajom Center a déclaré que le "porte-parole de l’opposition doit être libéré immédiatement et sans condition", car sa détention est une détention arbitraire. Il a demandé à l’ONU, l’UE,la Cedeao et l’Union Africaine d'exiger "de vive voix la libération de tous les détenus et le retour des exilés politiques".

Nathalie Yamb plaint Pascal Affi N'guessan

Nathalie Yamb lui a répondu que les partisans du FPI "sont plus intéressés par les perdiems de Hambak que par sa libération". La militante proche de LIDER (Liberté et démocratie pour la République) soutient qu'il ne "faut pas être plus royaliste que le roi". En outre, elle soutient que "la prestation des collabos qui sont allés faire allégeance à Ouattara aujourd’hui est parlante". En clair, Nathalie Yamb s'offusque que des proches d'Affi N'guessan discutent avec Alassane Ouattara alors que leur leader est en détention depuis un mois.

Connue pour ses prises de position tranchées contre Nathalie Yamb a déjà été dans le collimateur du pouvoir du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). On se souvient que le 2 décembre 2019, elle a été expulsée de la Côte d'Ivoire par les autorités ivoiriennes. Il était reproché à cette farouche opposante de la Françafrique de mener des "activités incompatibles avec l'intérêt national". Désormais installée en Suisse, l'activiste et la militante suisso-camerounaise continue de lancer des piques au régime d'Alassane Ouattara. Aux côtés de son mentor Mamadou Koulibaly, elle a dénoncé et continue de dénoncer le 3e mandat de l'actuel président ivoirien.