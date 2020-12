Dialogue politique : L'opposition saisit la main tendue du pouvoir

Sauf changement de dernière minute, l'opposition ivoirienne sera face au pouvoir, ce lundi 21 décembre 2020, pour un dialogue politique. Cette issue intervient après des débats houleux lors d'une rencontre, dimanche; entre des partis d'opposition.

L'opposition ivoirienne revient à la table des discussions avec le pouvoir

Passés la désobéissance civile et le boycott actif, l'opposition ivoirienne a finalement décidé d'entamer un dialogue avec le pouvoir. Cette décision intervient à la suite de nombreuses tractations qui ont eu cours, ces derniers temps, entre les acteurs politiques ivoiriens.

Le scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 a en effet été émaillé de violences dans plusieurs localités ivoiriennes, avec à la clé 87 morts, de nombreux blessés et d'importants dégâts matériels. C'est dans cette atmosphère qu'Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont rencontrés, le 11 novembre dernier, au Golf Hôtel.

Le second round de ces discussions avait jusque-là buté sur les préalables du chef de file de l'opposition. Cependant, au cours de son adresse à la Nation lors de son investiture, Alassane Ouattara avait tendu la main à l'opposition pour un dialogue républicain. Le Président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) avait également lancé un dialogue inclusif avec toutes les forces vives de la Nation.

Deux courants traversent cependant la plateforme de l'opposition. D'un côté, les partisans du « Oui » à la main tendue du chef de l'État ivoirien, et de l'autre, ceux qui, ne reconnaissant pas la légitimité du 3e mandat du Président Ouattara, refusent de s'asseoir à la même table de discussion que le pouvoir.

Dimanche 20 décembre, au siège du PDCI à Cocody, les plateformes de l’opposition et deux partis, Lider de Mamadou Koulibaly et l’URD de Danièle Boni-Claverie se sont longuement concertées en vue d'accorder leurs violons dans l'optique d'adopter une position commune face au pouvoir d'Abidjan. Les partisans du « Oui » l'ont emporté et le dialogue pouvoir - opposition pourrait finalement avoir lieu, sauf cataclysme politique, ce lundi 21 décembre 2020.

À noter que cette annonce de dialogue intervient, alors que Maurice Kakou Guikahué, Secrétaire exécutif du PDCI, a été évacué en France, pour des raisons de santé.