Voici le pagne pour célébrer le retour de Laurent Gbagbo

Le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo se précise de plus en plus. Les partisans de l'ancien président ivoirien viennent d'ailleurs de confectionner un pagne à l'effigie de leur leader pour lui réserver un accueil des plus chaleureux.

Laurent Gbagbo : Ses partisans confectionnent un pagne pour l'accueillir

Arrêté sous les bombes françaises et onusiennes, le 11 avril 2011, lors de la crise postélectorale, Laurent Gbagbo a été transféré, sept (7) mois après à la Cour pénale internationale (CPI). Après un procès-fleuve qui a vu le passage de 82 témoins cités par le bureau du procureur, l'ancien président ivoirien a finalement été acquitté, le 15 janvier 2019, avant de bénéficier d'une mise en liberté sous conditions.

Admis à résidence à Bruxelles, le Président Gbagbo a finalement vu les verrous à lui imposés levés par la Chambre d'appel. Ainsi, son retour en Côte d'Ivoire est-il de plus en plus évoqué dans diverses officines. Les autorités ivoiriennes ont d'ailleurs remis deux passeports, l'un ordinaire et l'autre diplomatique, à l'ancien pensionnaire de la prison de Scheveningen. Et il se murmure dans les couloirs du palais que le pouvoir serait favorable au Woody de Mama.

C'est dans cette attente que Léontine Topo, présidente de l'Association des Femmes Patriotes Ivoiriennes de France (AFPIF) a confectionné un pagne dénommé « Pagne de la paix » à l'effigie de Laurent Gbagbo et comportant le drapeau tricolore ivoirien, orange, blanc et vert.

Des contacts ont d'ailleurs été donnés à travers la ville d'Abidjan, et même dans l'Hexagone pour permettre à tout intéressé de se procurer ce pagne. À cet effet, de nombreuses personnalités publiques comme des anonymes se l'arrachent d'ores et déjà.

Voici les contacts utiles pour se procurer le Pagne de Gbagbo

NADÈGE. ANGRÉ : 09174284

LAETITIA : YOPOUGON MICAO. 75662055 / 78222935.

NADÈGE: MARCORY

09174284

MARIETTA : KOUMASSI

02323216

France:

TINA TOPO : PARIS

00336 20670359