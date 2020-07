Titrologie du 28 juillet: La CPI saisit Ouattara sur le retour de Gbagbo

La revue de presse ou titrologie de ce mardi 28 juillet est très variée. Plusieurs thèmes sont traités dans la presse ivoirienne ce jour. On peut citer entre autres les candidatures d'Alassane Ouattara et d'Henri Konan Bédié à la présidentielle d'octobre 2020.

Les candidatures de Bédié et d'Ado au coeur de la titrologie ce mardi

La probable candidature du président Alassane Ouattara a été abordée dans la titrologie de ce mardi. L'Essor Ivoirien relaie des propos du ministre Mamadou Touré (porte-parole adjoint du Rhdp), tenus au Journal Afrique de TV5.

''La candidature de Ouattara serait la première de la 3ème République'', indique le journal. L'Intelligent d'Abidjan ouvre avec Touré Souleymane ( conseiller technique à la Primature): "L’opposition sait qu'avec Ouattara, c'est un coup KO''.

Le Mandat barre à sa Une: ''Conseil politique: le Rhdp prend rendez-vous avec l'histoire demain. Ouattara très attendu''. Le Jour Plus mentionne à sa page d'accueil: ''Soutien à la candidature de Ouattara, Hamed Bakayoko tue toutes les rumeurs''.

Le Quotidien d'Abidjan propose à sa Une une interview exclusive d'un cadre du Rhdp: "Ils sont en train d'induire Ouattara en erreur''. Le Nouveau Réveil, lui, revient sur la candidature d'Henri Konan Bédié: ''Bédié, candidat du PDCI, le plus difficile et le plus passionnant commence''.

Dernière Heure Monde pointe à sa Une: ''Convention éclatée des 25 et 26 juillet, le plébiscite de Bedié officialisé. Le message du président du PDCI-RDA aux militants". Le Sursaut indique à sa page d'ouverture: ''Présidentielle d'octobre 2020, les grosses interrogations sur la candidature de Bédié''.

Plusieurs autres thèmes sont aussi traités dans la presse ce mardi. ''Congrès pour le choix du candidat du FPI: Affi a déposé sa candidature'', peut-on lire à la Une de Notre Voie.

Le Matin propose une interview de Mamadou Touré (porte-parole adjoint du gouvernement) qui indique que: ''Hamed Bakayoko est le Premier ministre par Intérim''.

L'Héritage barre à sa page d'ouverture: ''Organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2020, pourquoi le PDCI décide d'intégrer enfin la CEI''. Le Temps affiche à sa première page: ''Retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, une 2ème requête de la Cpi à Ouattara''.