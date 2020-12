Affaire lesbienne: Serey Dié enquiquine Nash ''Tricheuse de concept''

Au cœur d’une vive polémique depuis lundi, la chanteuse ivoirienne Nash a reçu un soutien assez particulier de l’international ivoirien, Serey Dié.

Serey Dié apporte son soutien à Nash mais...

Depuis lundi, la rappeuse Nash fait la ‘’Une‘’ des réseaux sociaux. Régulièrement traitée de lesbienne, la chanteuse a fini par craquer. Elle a laissé éclater sa colère et sa tristesse à travers une vidéo publiée sur la toile, dans laquelle elle supplie ses détracteurs d'arrêter de salir sa réputation. Toute en larmes, l’ambassadrice de l’Unicef dit ne plus supporter d’être traitée d’homosexuelle.

Dans un post sur sa page Facebook, la promotrice du festival Hip Hop Enjaillement a présenté l'homme qui partage sa vie. "À partir d'aujourd’hui, fermez vos g... une bonne fois pour toutes après cette photo et ce post. Si ça peut vous faire plaisir (...) Voici celui qui partage ma vie que j'aime énormément et qui m'aime avec mon style et tel que je suis, il me connait mieux que vous tous. Je vous ai toujours dit qu'il ne vit pas ici. J'en ai marre d'être salie. J’ai choisi de marcher avec le seigneur JÉSUS pour faire les choses comme lui il veut. Donc, laissez-moi mener ma vie selon les instructions du Saint-Esprit. Pardon à toute ma famille, mes proches, qui seront blessés de voir mon chéri exposé", a écrit Nash.

Après la sortie de l'artiste, celle-ci a réçu le soutien de plusieurs célébrités dont celui de l’international ivoirien, Serey Dié Geoffroy. ‘’Nash, on se connaît depuis tout petit à Man. Je sais le grand cœur que tu as. Mais la vie est faite ainsi. Le jugement des uns et des autres, sera ton quotidien, surtout quand tu es un personnage public. Regarde droit devant toi et avance ma guerrière‘’, a-t-il posté sur les réseaux sociaux.

L’international ivoirien a également lancé des piques amicales à NASH, la traitant de tricheuse de concept. En effet, Serey Dié fait allusion à la rencontre Côte d’Ivoire - Colombie au Mondial 2014 où il avait fondu en larmes lors de l’exécution des hymnes nationaux des deux pays. ‘’Je te laisse pas heinn, tu as « sereydié» (pleuré). Tricheuse de concept’’, a-t-il rigolé.