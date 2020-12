Joël N'guessan (RHDP et écrivain): « Un porte-parole n’est pas un griot »

Homme politique et écrivain, Joël N'guessan a été, durant une dizaine d’années, porte-parole du RDR (parti au pouvoir devenu aujourd'hui le RHDP) et porte-parole du président de la République, Alassane Ouattara.

Joël N'guessan s’explique sur son livre « Coronavirus ou le crépuscule de nos orgueils »

Le livre « Coronavirus ou le crépuscule de nos orgueils » de l’ancien ministre ivoirien des Droits de l’Homme, Joël N'guessan, est inédit en ce sens qu’il fait partie des premiers ouvrages sur la pandémie, presqu’un an après l’apparition du virus dans le monde. Ecrit lors de la période de confinement en Côte d’Ivoire, plus précisément en mars 2020, « Coronavirus ou le crépuscule de nos orgueils » est à la fois un état des lieux de la maladie, presqu’une année après sa survenue; l’aube de la pandémie, les réactions parfois surprenantes des puissants de ce monde, les tentatives d’explication des hommes de sciences, les statistiques qui montrent la propagation fulgurante de la pandémie… et les analyses de l’auteur.

«Quel est ce petit virus qui est aussi puissant, qui arrive à détruire tous nos rapports humains », s’interroge l’auteur du livre. Puis de dépeindre la situation actuelle provoquée par le Coronavirus: « Voici un petit soldat qui a fait s’arrêter tous les mouvements sociaux dans le monde (...) La Mecque, 7è pilier de l'Islam, est fermée actuellement. Les pélérinages à Lourdes (France), sont suspendus actuellement. Quel est ce petit virus qui arrive et qui fait disparaître tout? Quel est ce petit machin qui, sans même utiliser une kalasch, arrive à vaincre toutes les armées du monde. Ce virus que le Premier ministre Charles Konan Banny appelle le petit soldat invisible du monde ».

En effet, face à la pandémie du COVID-19, toutes les certitudes d’hier sont devenues subitement des incertitudes et des interrogations aujourd’hui. Selon Joël N'guessan, les vérités d’hier sont devenues des faussetés aujourd’hui, ‘’poussant ainsi chacun à faire preuve d’une grande humilité et à s’interroger sur le sens de l’humanité et de la vie sur cette terre que Dieu nous a léguée pour le petit temps de notre vie’’.

« Ce petit virus est venu montrer la fatuité de nos existences et battre en brèche nos certitudes. Des gens étaient tellement occupés, qu’ils n’arrivaient même pas à voir leurs enfants grandir », a-t-il dénoncé. Ce sont d’ailleurs ces réflexions qui l’ont amené à donner comme titre à ce livre: ‘’Coronavirus ou le crépuscule de nos orgueils’’, préfacé par l’ancien Premier ministre Charles Konan Banny et édité par GAD Editions.

Au regard de la persistance du virus, Joël N'guessan recommande aux humains, de s’habituer à vivre avec mais tout en changeant leurs habitudes. « Il faut souhaiter que ce virus ne change pas de forme sinon on peut assister à une hécatombe », prévient l’auteur. Même si ce livre est sans précédent sur la Coronavirus, il faut faire remarquer qu’il n’est pas le premier ouvrage ni le dernier de Joël N'guessan.

Longtemps porte-parole du RDR puis du président Alassane Ouattara, l’ancien ministre des Droits de l’homme se prépare à sortir très bientôt son 8è ouvrage littéraire: un condensé de ses années d'expériences sur le porte-parolat. « Un porte-parole, ce n’est pas un griot », rappelle-t-il d’emblée à ceux qui exercent déjà cette fonction ou qui y aspirent. Il ajoute qu' «un porte-parole, c’est quelqu’un qui a la pleine conscience de la parole qu’il porte. J’ai estimé qu’il était bien, après 10 années, de consigner cela dans un livre », a-t-il déclaré.